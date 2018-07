Un texte d'Édith Drouin

Au Québec, plus de 3700 athlètes de 17 ans et moins et 1000 accompagnateurs participent au plus grand rassemblement sportif de la province.

Des athlètes de Rivière-du-Loup étaient fébriles au moment de prendre la route vers Thetford Mines, vendredi matin.

C’est stressant, je suis excité depuis hier, j’ai vraiment hâte de voir le calibre de tous les joueurs. Nathaël Côté, membre de la délégation de l’Est-du-Québec en baseball

Je ne suis pas tant stressée, parce que j’y vais plus pour l’expérience que la performance. Coralie Robichaud, membre de la délégation de l’Est-du-Québec en athlétisme

Ma saison estivale ne se finit pas là. En plus, je vais participer aux championnats canadiens de la légion. Alors pour moi, c’est juste un arrêt avant la plus grande compétition. Vanessa Ayers, membre de la délégation de l’Est-du-Québec en athlétisme

Par ailleurs, une importante délégation du comité organisateur de Rivière-du-Loup, où se dérouleront les jeux en 2021, doit aussi se rendre sur place au cours de la semaine prochaine en mission d’observation.

C’est le cas notamment de la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, du coprésident de l’événement, Christian Pelletier, et du directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup, René Gingras.

La 56e finale des Jeux du Québec se déroulera à Rivière-du-Loup du 26 février au 6 mars 2021.