Un texte de Jean-François Nadeau

Des employés de la Ville de Québec ont sillonné le boisé, près du nouveau parc industriel, au nord de Beauport, et ont récupéré les tonnes de déchets qui s'y trouvaient.

« Quand les citoyens nous signalent des déchets, des débris en bordure de rue ou à l'intérieur des territoires, on va, nous, à chaque fois, faire le nettoyage du site, explique la porte-parole de la Ville, Danielle Caron. Quand on doit aller faire des battues pour trouver les débris, vous comprendrez que ce n'est pas aussi simple. »

C'est l'entreprise PurNat, spécialisée dans le nettoyage de sites souillés, qui a révélé l'existence de ces déchets en début de semaine.

« C'est beau ramasser aujourd'hui. Par contre, si ça recommence demain ou après-demain, à mettre des déchets, on n'a pas atteint vraiment notre but ultime, qui est d'éliminer cette problématique-là », soutient le président de PurNat, Marcel Poiré.

Des tonnes de déchets se trouvaient dans le boisé. Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

Sensibilisation

Il croit que la solution passe par la sensibilisation et la dénonciation.

« Quand les gens voient des camions monter avec des trailers, s'il est plein et qu'il revient vide, c'est parce qu'il est allé domper. C'est de dénoncer ce phénomène-là. Plus on en parle, plus les gens vont dire : "C'est peut-être pas correct de le faire" », estime Marcel Poiré.

L'autre endroit problématique, au nord du boulevard Raymond, est plus difficile d'accès.

Des employés de la Ville sont allés constater l'état des lieux et assurent que les terrains seront nettoyés d'ici quelques jours.

Une chargeuse-pelleteuse transporte des déchets jetés illégalement. Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

Lois plus sévères réclamées

Marcel Poiré aimerait voir, au Québec, des lois aussi sévères qu'aux États-Unis pour les contrevenants.

« Il y a des saisies de voitures, des saisies de trailers, de la prison pour les gens qui vont domper. C'est criminel à mon point de vue. Ça ne devrait pas exister », mentionne Marcel Poiré.

La Ville de Québec estime que le problème ne devrait pas se répéter près du parc industriel, à l'angle de l’avenue Nordique et de la rue Marius-Fortier

« La Ville de Québec étudie présentement des demandes de permis de construire dans ce secteur, explique Danielle Caron. Pour nous, la situation est temporaire parce que dans quelques mois, une fois que les permis de construire auront été acceptés, il n'y aura plus d'espaces vacants. Le problème devrait se résorber par lui-même. »

Le boisé situé près du parc industriel a été entièrement nettoyé au cours de la journée de vendredi.