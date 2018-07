Un texte de Thomas Deshaies

Charlie Genesse, nageuse depuis l'âge de 9 ans, a intensifié son entrainement dans les derniers mois, en vue des compétitions de natation de la finale des Jeux du Québec. « C'est tout le temps les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, explique-t-elle. C'est à des heures variées. Deux heures par entrainement, quatre fois par semaine et deux heures par jour ».

Sa participation à la finale des jeux constitue une grande fierté pour son entourage. « On est très fiers d'elle, s'exclame sa mère, Emily Grondin. Elle travaille fort, ce n'est pas toujours facile, mais elle met les efforts ».

La jeune athlète compte bien tracer sa voie parmi les grands. « Je veux plus performer pour réussir à battre des temps qui n'ont jamais été faits, pour réussir à faire mon rêve de performer dans un sport », affirme-t-elle.

Déménager pour le sport

Charlie Genesse, nageuse depuis l'âge de 9 ans. Photo : Gracieuseté - Émily Grondin

Pour permettre le développement du potentiel de Charlie, sa famille a pris la décision de quitter Ville-Marie et de s'installer à Amos.

L'annonce de la fermeture définitive de la piscine de Ville-Marie a notamment motivé cette décision, explique Emiliy Grondin. « C'est sûr qu'à Amos, les programmes de sports études sont bien organisés. On trouvait que c'était une belle opportunité, puis étant originaire de la région, c'était un retour aux origines pour nous », mentionne-t-elle.

Charlie devait initialement s'installer chez ses grands-parents, mais ses parents ne voulaient pas affronter les défis de l'éloignement. « Le cœur de parents a pris un petit coup et on a eu des opportunités de se déplacer nous aussi, alors on va venir supporter notre cocotte puis l'encourager dans cette grande aventure », explique Mme Grondin.

La finale des Jeux du Québec a lieu de 27 juillet au 4 août. Charlie Genesse nagera le 1er et le 3 août.