Un texte de Camille Laventure

Apportez vos chaises

Si les passagers à l’avant ont une vue dégagée sur l’écran, ceux installés sur la banquette arrière voudront probablement bénéficier d’un meilleur point de vue. Les chaises d’extérieurs sont donc tout indiquées. Il est recommandé de placer les chaises devant la voiture, et non sur les côtés, afin de laisser le plus d’espace possible pour les autres véhicules.

Installez-vous confortablement

N’oubliez pas de glisser coussins et oreillers dans le coffre. De plus, si on annonce un temps frais, des couvertures supplémentaires pourraient bien vous épargner quelques plaintes des enfants!

Retirez tout support ou accessoire sur le toit de votre voiture

Par respect pour les visiteurs qui seront installés derrière vous, retirez les supports à vélo, à embarcation nautique ou à compartiment de rangement, ou tout autre accessoire trônant sur votre voiture qui pourrait obstruer la vue des autres spectateurs.

Apportez de quoi passer le temps avant le début du film

Si vous désirez profiter du meilleur emplacement devant l’écran, il y a fort à parier que vous devrez arriver très tôt (voir plus bas). Dans ce cas, attendre le début du film peut être assez long, surtout si vous êtes avec les enfants. Pensez à apporter des jeux, des ballons, des cartes à jouer... Toutes les idées sont bonnes – si les activités sont faites dans le respect des autres spectateurs!

Allez-y en groupe

De façon générale, les ciné-parcs prévoient un tarif maximum par voiture, qui est bien sûr très avantageux lorsque vous remplissez chaque siège.

Arrivez tôt

Certains ciné-parcs sont fort courus et commencent à se remplir avant même l’ouverture du site. En temps normal, si ce n’est pas l’un des gros canons de l’été qui est projeté, vous devriez vous en sortir en arrivant environ une heure avant le début du film.

À mettre dans votre sac…

Du chasse-moustiques (beaucoup), du nettoyant à vitres et un linge ou des essuie-tout (pour un pare-brise des plus nets), de l’argent comptant (les transactions se feront rapidement et certains sites n’acceptent que les espèces) ainsi que des collations et des boissons (pour économiser au comptoir).

