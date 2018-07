Les nouveaux locaux sont situés tout près du centre hospitalier régional de Trois-Rivières.

L'organisme à but non lucratif observe chez sa clientèle des besoins toujours grandissants qui nécessitaient une plus grande superficie.

La nouvelle clinique accueillera des clients qui lui auront été confiés par des médecins spécialistes. Elle servira aussi à apporter du soutien et de l'information aux personnes touchées par les hépatites virales.