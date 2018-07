Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Le directeur du Service de loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup, Benoît Ouellet, souhaite que les résidents dénoncent les actes de vandalisme à la Sûreté du Québec. Il souhaite aussi éduquer et sensibiliser les gens à ce que représentent, en termes financiers, les impacts du vandalisme.