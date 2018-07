Georges Privet et Helen Faradji le concèdent volontiers : on replonge avec plaisir dans l’histoire de Ricardo Trogi, désormais âgé de 21 ans. Le jeune Québécois (toujours interprété par Jean-Carl Boucher) s’est laissé convaincre par Marie-Ève Bernard (Juliette Gosselin) de la rejoindre à Pérouse, en Italie, ce qui ne réjouit pas ses parents (Sandrine Bisson et Claudio Colangelo).

« On retrouve Trogi tel qu’en lui-même : son regard sur les relations hommes-femmes, son regard attendri sur son enfance, sa nostalgie d’une époque », estime George Privet. Toutefois, malgré l’attendrissement que suscite 1991, le critique a eu l’impression d’être « en terrain un petit peu trop connu ».

Helen Faradji va dans le même sens. « Le prologue imaginaire, évidemment la narration, Jean-Marc Boucher qui a toujours un peu ce même rôle de jeune homme perdu, Calimero, mais très attachant [...] et cet humour assez bon enfant » sont les ingrédients de la même formule employée par Trogi depuis 1981 (sorti en 2009).

Quand on regarde les trois de façon consécutive, on voit à quel point […] c’est exactement la même chose. Helen Faradji

Ricardo Trogi a peut-être le tort de ne pas être allé en profondeur, d’abord dans l’étude de ses personnages secondaires. Pour Helen Faradji, « on a l’impression que tous ceux qui l’entourent en Italie n’ont pas le droit d’avoir une histoire. Ils sont juste des faire-valoir de Trogi ».

Son collègue a surtout noté que ce que montre le réalisateur de lui-même reste trop cadenassé. « On ne sait pas tant de choses que ça sur Ricardo Trogi. […] Il a du mal à parler de lui », indique Georges Privet. C'est peut-être une piste de réflexion s’il devait y avoir un quatrième film.

Face à Mission impossible

Pendant que Ricardo Trogi livrait la dernière partie de sa trilogie (qui pourrait tout de même se poursuivre), Tom Cruise, lui, revêtait pour la sixième fois le costume d’Ethan Hunt dans Mission : impossible – répercussions (Mission: Impossible – Fallout), sorti vendredi.

Ces « deux heures et demie qui filent à toute vitesse forment une agréable surprise », selon Georges Privet. Les scènes d’action, filmées de manière originale, ont particulièrement impressionné le critique, par exemple cette poursuite à contresens sur les Champs-Élysées, à Paris.

Le scénario, lui, n’a rien de surprenant : Tom Cruise et sa bande doivent empêcher la fin du monde, menacé par une utilisation malveillante de plutonium.

Cette suite directe de Mission : impossible – la nation Rogue (2015) pourrait bien être le meilleur film de la série. Tel Skyfall pour James Bond, il aborde l'aspect psychologique du personnage, explorant le passé du héros, tout en s’intéressant aux conséquences de ses actes.