Le quadragénaire autochtone se dit satisfait de cette initiative de la police.

Ce programme comprend des éléments en rapport à l'impact des pensionnats autochtones, la rafle des années 60 et les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

La police de Regina espère qu'avec ce programme, elle sera une organisation « plus forte et plus réactive ».

Elle ajoute qu'autant les policiers impliqués que le service de police se sont excusés formellement pour l'incident avec Simon-Ash Moccasin. Les excuses ont été acceptées par le principal intéressé.

Nous sommes heureux d'en être arrivés à une résolution à laquelle nous sommes mutuellement d'accord. Notre espoir est d'avancer dans l'harmonie. Evan Bray, chef de la police de Regina

Dans la même optique, le Service de police de Regina s'est aussi déjà engagé à créer un programme d'entraînement pour rappeler à tous ses membres leur autorité légale et les droits constitutionnels du public.

Un incident qui remonte à 2014

Simon Ash-Moccasin a été interpellé par deux policiers au centre-ville de Regina en décembre 2014.

Ces derniers estimaient que sa description correspondait à celle d'un suspect qui était recherché au moment des faits, soit une personne issue des Premières Nations, portant du noir et tentant de vendre un téléviseur volé.

M. Ash-Moccasin a soutenu qu'il ne correspondait pas à cette description et a d'abord refusé de s'identifier aux policiers. Ceux-ci l'ont ensuite plaqué contre le mur, menotté et emmené au poste de police.

La Commission des plaintes du public de la Saskatchewan a conclu en 2016 que des agents du Service de police de Regina ont fait un usage excessif de la force.

« Ils sont allés trop loin dans la manière dont ils ont arrêté, menotté et détenu M. Ash-Moccasin », avait alors indiqué le président de la Commission, Brent Cotter, dans un rapport d'enquête sur l'incident.

Toutefois, il avait précisé que les policiers avaient le droit d'interpeller Simon Ash-Moccasin au moment où ils l'ont fait. Celui-ci a déposé une plainte contre la police municipale en décembre 2014, en soutenant qu'il avait été victime de profilage racial.

Avec les informations de Marie-Christine Bouillon