Le cerisier

Le cerisier sauvage donne des petites baies au goût sucré, mais très amer. On peut les consommer en gelée. Photo : Radio-Canada

En marchant dans les sentiers du parc Birds Hill, il n'y a qu'à se baisser pour trouver des cerises. Elles poussent en grappe, sont très petites et sont comestibles. Cependant, le randonneur sera très déçu en en portant une à sa bouche, car si le fruit est sucré, sa saveur n'en demeure pas moins très âcre et rend la bouche pâteuse en raison d'une grande concentration en acide tannique.

En anglais, elle porte bien son nom de « chokecherry », cerise étouffante.

« On les presse, on garde le jus et on en fait une très bonne gelée délicieuse sur du pain grillé », assure Fernand Saurette.

L'herbe à la puce

Un buisson d'herbe à la puce. Photo : Radio-Canada/Pierre Verriere

L'herbe à la puce est la principale plante à éviter dans le parc Birds Hill, et en forêt en général, et pourtant on la retrouve partout dans la province. Elle provoque une réaction épidermique qui se signale par des démangeaisons et des boursouflures qui peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines lorsque la peau entre en contact avec la surface des feuilles.

« C'est l'huile qui est présente dans les feuilles et qui se met sur la peau ou sur les vêtements qui provoque cette réaction au bout de 24 heures », explique Fernand Saurette.

« À moins de laver ses vêtements, il est toujours possible d'être infecté, car l'huile pénètre les fibres et rentre en contact avec la peau. »

Selon lui, la meilleure chose est d'apprendre à reconnaître la plante et d'éviter tout contact.

L'herbe à la puce est facilement reconnaissable à ses trois feuilles asymétriques et dentelées. Photo : Radio-Canada/Pierre Verriere

L'herbe à la puce est assez facile à identifier grâce à ses trois feuilles très reconnaissables. Elles sont asymétriques et dentelées et la plante pousse sous forme de buisson.

Reste que tout le monde n'est pas sensible de la même façon à l'herbe à la puce et en vieillissant les gens le deviennent davantage.

« C'est la seule plante vénéneuse au Manitoba », prévient Fernand Saurette.

Barbon fourchu

Le barbon fourchu est reconnaissable à ses reflets bleutés. Photo : Radio-Canada/Pierre Verriere

Le barbon fourchu est la graminée emblématique du Manitoba. On en trouve dans certains endroits du parc et il peut pousser jusqu'à deux mètres de haut. « Le parc n'a pas été exploité, c'est pourquoi nous retrouvons cet îlot de flores indigènes du Manitoba », explique Fernand Saurette.

Peuplier baumier

Le peuplier baumier a des propriétés antibactériennes connues depuis l'antiquité. Photo : Radio-Canada/Pierre Verriere

Le peuplier baumier a des propriétés antibactériennes connues depuis l'antiquité. Les Égyptiens se servaient de sa sève, le baume, pour embaumer les corps. « Sa sève est utilisée en aromathérapie et les abeilles s'en servent aussi pour protéger leur ruche en colmatant les trous », indique Fernand Saurette.

Le peuplier baumier est un arbre typique de la forêt boréale en Amérique du Nord, mais on le retrouve dans beaucoup de parties du monde.

À l'image du parc Birds Hill, la flore canadienne abrite très peu de plantes toxiques ou dangereuses. « Au Manitoba, il n'y a véritablement que l'herbe à la puce et la ciguë qui peuvent être dangereuses ou provoquer des désagréments », assure Fernand Saurette.