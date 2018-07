Si l'annonce a l'apparence d'une bonne nouvelle, le président du Club, Claude Lemieux, est plutôt déçu. La future rue qui mènera au pont passera à deux pas de l'immeuble. Il craint la perte de son stationnement.

« Si je perds mon stationnement, je vais perdre mes membres. Franchement, ce n'est pas bon pour le curling, qui est en essor. Juste l'an passé, on avait 40 nouveaux membres qui n'avaient jamais joué, qui jouent et qui ont l'intention de revenir l'an prochain », dit-il.

L'autre problème, selon M. Lemieux, ce sont les rénovations importantes qui sont à venir pour l'actuel édifice du Club.

« De mon côté, c'est la toiture qui coule. Est-ce que je vais investir un 25 000 $ ou 30 000$ pour refaire la couverture sachant qu'on risque de partir? Avec un OSBL, on ne peut pas lancer l'argent par les fenêtres comme ça », déplore-t-il.

Ce dernier aimerait plutôt que la Ville de Sherbrooke l'aide à financer son déménagement au Centre Julien-Ducharme, un projet évalué à 6 millions de dollars. Pour l'instant, la Ville de Sherbrooke se dit prête à donner un coup de pouce financier au Club, mais seulement . La conseillère municipale Chantale l'Espérance soutient attendre une demande d'aide de leur part pour les travaux les plus urgents.

Claude Lemieux, président du Club de curling de Sherbrooke Photo : Radio-Canada

« Là, on va analyser les choses pour faire en sorte que s'il y a des urgences, qu'ils puissent continuer à tenir leurs opérations à cet endroit-là, mais c'est certain qu'on aura toujour en tête qu'éventuellement, il y aura un déménagement, plaide-t-elle. On se lancera pas dans de grands projets. »

D'autres changements à venir

Par ailleurs, le salon de bingo Abénakis, lui, devra absolument déménager. Un avis d'éviction lui a déjà été envoyé.

« On est à la recherche d'un chargé de projet pour voir quelles sont les meilleurs opportunités », explique Martine Staehler, présidente du conseil d'administration du Regroupement des bingos de Sherbrooke.

Le nouveau local doit absolument être dans le « vieux Sherbrooke, l'ancienne limite de la ville de Sherbrooke ». « C'est ça le barème de Loto-Québec. »

La place Nikitotek devra également déménager. Deux sites sont présentement à l'étude.

Avec les informations de Jean Arel