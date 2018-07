Un texte d'Alain Labelle

Manger de la saucisse est associé à des épisodes maniaques

Les nitrates sont associés à l’apparition d’épisodes maniaques. Photo : iStock/Juanmonino

L’analyse des habitudes alimentaires de plus de 1000 personnes présentant ou non des troubles psychiatriques a montré que la consommation de nitrates – des produits chimiques utilisés dans la conservation des viandes transformées comme le bœuf séché, le salami et les saucisses hot-dogs – est associée à l’apparition d’épisodes maniaques, un état d'humeur anormal caractérisé par l'hyperactivité, l'euphorie et l'insomnie.

Publiés dans la revue Molecular Psychiatry, les travaux montrent que les personnes hospitalisées pour un épisode maniaque avaient trois fois plus de risque d'avoir mangé des viandes traitées aux nitrates que les personnes n'ayant pas d'antécédents de troubles psychiatriques graves. Rappelons que des expériences menées chez le rat par les mêmes chercheurs avaient montré une hyperactivité maniaque après seulement quelques semaines d’un régime alimentaire riche en nitrates.

Faire mentir le proverbe « comme chien et chat »

Comme chien et chat, vraiment? Photo : iStock

Vivre sous le même toit peut mettre à l'épreuve même les plus patients. Lorsque les endroits préférés sont déjà pris ou que la nourriture favorite disparaît mystérieusement, il n'est pas étonnant que les tempéraments se réchauffent. Or, des chercheurs britanniques ont mené une enquête concernant la relation entre chiens et chats dans 750 familles des États-Unis, de l’Australie, de l’Europe et du Canada qui possèdent les deux animaux.

Publiés dans le Journal of veterinary behavior, leurs résultats montrent que pas moins de 80 % des participants ont déclaré que leurs animaux s’entendaient à merveille. Seulement 3 % ont affirmé que leurs chiens et leurs chats ne pouvaient se tolérer. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que les chats sont trois fois plus susceptibles d’être à l’origine de la mésentente.

Un bras de fer dans la dame de fer...

Le chef français Alain Ducasse, en des temps plus heureux, avec Brigitte et Emmanuel Macron et Melania et Donald Trump. Photo : Reuters/Kevin Lamarque

Tout a commencé en novembre 2017 lorsque la Société d'Exploitation de la tour Eiffel a décidé de renouveler la concession des restaurants du célèbre lieu touristique pour les 10 prochaines années. Depuis 2008, c’est le célèbre chef Alain Ducasse qui tient l'emblématique Le Jules Verne au cœur de la tour, où Emmanuel Macron avait d’ailleurs reçu Donald Trump lors de sa visite en France en juillet dernier.

Le journal Le Point rapporte que la bataille aurait été remportée par le tandem de chefs Frédéric Anton et Thierry Marx. Mais voilà, Alain Ducasse n’entend pas lancer son tablier sans broncher. Selon un autre journal, Le Parisien, le chef aurait l'intention de faire arrêter la procédure et de la faire recommencer en raison d’un conflit d’intérêts impliquant le cabinet de conseil mandaté pour évaluer les candidatures qui aurait par le passé conseillé ses deux adversaires.

La mairie de Paris doit annoncer son choix dans les prochains jours. En 2017, la tour Eiffel a reçu 6 207 303 visiteurs.

Des océans de moins en moins vierges

Les océans de la planète sont de moins en moins vierges. Photo : Current biology

Seulement 13 % des océans de la planète peuvent encore être classés comme un milieu sauvage, démontre une étude publiée dans la revue Current Biology.

Selon ses auteurs, les zones marines qui peuvent être considérées comme vierges deviennent de plus en plus rares en raison de l’amélioration des flottes de pêche et de transport maritime, mais aussi du ruissellement sédimentaire qui étouffe de nombreuses zones côtières.

L'étude révèle également que la plupart des zones sauvages restantes ne sont pas protégées. La plupart se trouvent dans l'Arctique et l'Antarctique ou autour de pays insulaires éloignés du Pacifique, comme la Polynésie française.

Un drone satellite ou un satellite drone?

Le drone Zephyr d'Airbus. Photo : Airbus

Airbus a annoncé lors du Salon de l'aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni qu’elle a réalisé le vol inaugural du premier exemplaire de production de son Zephyr à partir du Texas. Ce drone à énergie solaire peut atteindre une altitude de 21 km et effectuer les mêmes tâches qu’un satellite.

D'une envergure de 25 mètres et d'un poids de 75 kg, Zephyr est entièrement recouvert de panneaux solaires et peut voler des centaines d’heures d’affilée au-dessus des intempéries et du trafic aérien. Il pourra effectuer des missions civiles, mais également militaires, en particulier d'observation, de recueil de données, de détection de troupes et de contrôle des frontières.

Ce projet est soutenu par le Pentagone aux États-Unis et par le ministère de la Défense britannique.

De la contrebande d’ivoire… de mammouths!

Des douaniers montrent des défenses saisies. Photo : Gouvernement chinois

Les douaniers chinois ont saisi plus d'une tonne de défenses d'animaux disparus depuis des milliers d'années. Ils ont intercepté de l’ivoire de mammouth dans le nord-est de la Chine en provenance de Russie. Le plus gros morceau d'ivoire saisi mesurait plus de 1,6 m de long. Il n'existe pas d'interdiction internationale contre le commerce d’ivoire de mammouth, mais les autorités chinoises l’ont quand même saisi parce qu’il n’avait pas été déclaré.

Pas moins de 100 défenses de mammouths laineux ont été saisies. Elles ont été prélevées sur les squelettes trouvés dans la toundra sibérienne, dont le dégel, sous les effets du réchauffement de la planète, facilite la collecte des défenses conservées dans la glace depuis des milliers d'années.

L’ivoire était caché dans des compartiments dissimulés d’un camion.

Pour réduire le nombre de sacs de plastique en circulation

Les sacs réutilisables de Tesco. Photo : Tesco

La chaîne d’alimentation Tesco a lancé en Malaisie un sac réutilisable qui se veut la pièce maîtresse d'une campagne visant à réduire le nombre de sacs en plastique à usage unique en circulation dans un pays où chaque citoyen en utilise en moyenne 300 par an.

Ce sac réutilisable contient un code-barre qui, lorsqu'il est balayé à la caisse, donne aux clients un rabais de quelques dollars sur la facture totale. L’objectif est de les encourager à réutiliser les sacs.

En quelques mois seulement, la campagne a réussi à faire changer les habitudes des consommateurs. Pas moins de 68 % des acheteurs réutilisent leurs sacs, contre seulement 5 % avant l'initiative, qui pourrait maintenant voir le jour dans d’autres pays du monde.