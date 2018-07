Cette décision ne sera toutefois rendue publique qu'une fois la victime et le député Collins informés. On s'attend à ce que ce soit le cas plus tard vendredi.

Mais déjà, les deux partis d'opposition se sont dissociés de la décision prise par la majorité libérale au comité.

Sans donner de détails, le député vert David Coon a dit qu'il n'avait pas voté pour cette décision.

Le député progressiste-conservateur Hugh Flemming a précisé que la décision avait été adoptée par cinq membres du comité contre trois.

Le député Coon a aussi fortement déploré l'absence de mesures pour protéger davantage les employés contre le harcèlement au sein de l'Assemblée législative. Il déplore ce qu’il qualifie d'inaction du gouvernement sur cette question.

Avec les renseignements de Michel Corriveau