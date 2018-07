Le résumé du rapport d’enquête, menée par la société Caliber Planning, souligne notamment le fait que le chef des pompiers répond souvent seul aux situations d’urgence et que le service ne dispose pas de protocoles de sécurité et de fonctionnement officiels.

La Ville a demandé au chef des pompiers, Craig Martin, d'élaborer des protocoles de fonctionnement, un code de conduite et des descriptions de postes selon un « calendrier réaliste, mais efficace ». Sa performance sera aussi évaluée pendant 12 mois.

L’administration municipale prévoit également recruter un consultant indépendant pour mener un audit de sécurité du service d’incendie et lui remettre un rapport au mois d’octobre.

CBC s’est entretenue avec plusieurs pompiers de Didsbury, mais tous refusent de parler de la situation publiquement, de peur de subir des sanctions ou d’être marginalisés.

La semaine dernière, certains d’entre eux sont allés témoigner devant le conseil municipal dans des réunions privées.

La mairesse, Rhonda Hunter, est contente qu'ils soient venus présenter leurs doléances et se félicite d’avoir commandé le rapport d’enquête. Elle espère qu’ils sentent que leurs préoccupations ont été prises en considération.

Le comportement du chef des pompiers remis en question

Le rapport d’enquête mentionne le chef des pompiers à plusieurs reprises, notant par exemple que ses adjoints « avaient perdu confiance en lui et semblaient ne pas respecter son autorité ».

On peut aussi y lire que « la moitié des pompiers ont exprimé leur mécontentement envers le chef », et que « le chef manque d’expérience en matière de gestions des ressources humaines et de compétences en matière de résolution des conflits ».

Le chef des pompiers n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de la part de CBC au moment de la publication.

Comme tous les autres pompiers de Didsbury, leur chef est lui aussi volontaire. Il travaille à temps plein au service d’incendie de la Ville de Calgary, selon la mairesse et l’administrateur en chef de Didsbury.

Tous les deux soutiennent le chef, ainsi que son service, et répètent que la ville est en sécurité.

Le conseiller municipal John Baswick dit que pas un des pompiers à qui il a parlé n’a remis en cause les compétences de pompier du chef.

« Ils le voient comme un très bon pompier, très passionné. C’est un vrai pompier », dit-il. « Ce que je veux dire, c’est qu’ils saluent ses compétences de pompier, mais certains remettent peut-être en question ses compétences dans les autres domaines. »

