Un texte d’Alix Villeneuve

Ce sont neuf microbrasseries qui se sont jointes pour former ce projet à l’invitation de Sébastien Roy, brasseur à la Distillerie Fils du Roy.

La route des bières contribue à garder les touristes plus longtemps dans la région, juge le brasseur.

C’est une opportunité, avant que les visiteurs partent de chez moi, de leur dire : “Il y en a d’autres, des établissements comme moi”. Sébastien Roy, brasseur à la Distillerie Fils du Roy

C’est vraiment pour faire découvrir les microbrasseries du Nord , ajoute Trevor Cool, de la microbrasserie les Brasseux d'la côte, à Tracadie.

On s’est mis ensemble pour faciliter la vie aux touristes qui sont à la recherche de plus en plus de microbrasseries , explique pour sa part André Léger, le cofondateur des Brasseurs du Petit-Sault à Edmundston.

Les différents restaurants et microbrasseries qui participent à la campagne sont indiqués sur une carte. Photo : La route des bières du Nord du Nouveau-Brunswick

Cette campagne semble faire mouche, souligne M. Roy, qui précise au passage que l’annonce de La route de la bière a été partagée des centaines de fois sur les réseaux sociaux.

Vous allez voir les commentaires des gens, ils se disent : “Hey, c’est le temps qu’on aille dans le Nord!” Sébastien Roy brasseur à la Distillerie Fils du Roy

Le regroupement s’est aussi associé à 25 restaurants qui offrent des bières de la région.

Une coopération plutôt qu’une concurrence

Plus de 16 000 dépliants promotionnels sont imprimés et seront distribués dans différents lieux d’informations touristiques et dans les microbrasseries participantes.

Toutefois, l’apport le plus important de La route des bières, c’est l’image que cela envoie sur les réseaux sociaux : les microbrasseries font équipe pour promouvoir leur produit dans la région, affirme Sébastien Roy.

Cette coopération est d’ailleurs typique du milieu des microbrasseries, affirme Trevor Cool.

Dans le monde de la microbrasserie, tout le monde s’entraide beaucoup. Je parle pas juste du nord de la province, dans les Maritimes au complet. Trevor Cool, de la microbrasserie les Brasseux d'la côte

Les microbrasseries, distilleries et vignobles seront indiqués sur la carte. Photo : Radio-Canada/Jean-François Benoit

De la route de la Péninsule à la route du Nord

L’an dernier, Sébastien Roy a fondé avec trois autres microbrasseries La route des bières de la Péninsule acadienne.

Il s’agissait d’une forme de projet pilote. Avec cette campagne de promotion, des touristes qui ne seraient pas venus dans la région de la Péninsule s’y sont rendus, affirme-t-il.

Je me suis rendu compte qu’il y avait des visiteurs [dans mon établissement] qui n’étaient pas censés venir dans la Péninsule acadienne , explique-t-il.

C’est ensuite en discutant avec son collègue d’Edmundston, André Léger, que lui est venue l’idée d’élargir le projet et de fonder une route pour l’ensemble du nord de la province.

On se trouve à être les microbrasseries qui sont un peu en dehors des grands centres du Nouveau-Brunswick. André Léger, cofondateur des Brasseurs du Petit-Sault

Des routes des bières similaires existent notamment dans l'Est-du-Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Mauricie.