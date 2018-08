Louyse Philibert, du comité des usagers du centre intégré (CUCI), souligne que le CUCI a reçu plusieurs demandes au cours de la dernière année de la part d’usagers souhaitant avoir un accès Internet. Face à ces demandes répétées, le CIUSSS a développé un projet de 30 000 $ pour mettre en place un réseau dans les 20 centres d’hébergement et résidences qui en étaient dépourvus.

Louyse Philibert estime que cette nouvelle va en ravir plusieurs, surtout ceux qui estiment qu’il s’agit d’un besoin essentiel. Avant la fusion, il y avait des centres qui avaient eu des demandes des comités des usagers. Il y avait eu des implantations, mais là, ça devient une demande criante un peu partout, il y a un besoin, explique-t-elle. C’est sûr que quand on se compare, on se demande pourquoi eux ils l’ont et nous, on ne l’a pas.

Je pense que le projet du CIUSSS d’inclure cela dans tous les centres d’hébergement, surtout pour les jeunes, cela va être un cadeau incroyable. Louyse Philibert, comité des usagers du centre intégré

Des opportunités intéressantes

Le pavillon Argyll est l’un des établissements qui offrent déjà une connexion Internet à ses résidents. L'un d'eux, Jean Huppé, se considère comme un fervent utilisateur du cyberespace. Quadriplégique, il peut contrôler une souris grâce aux mouvements de sa tête. Pour lui, il s’agit d’un outil pour briser l’isolement et améliorer sa qualité de vie.

Pour moi, c'est un moyen de communication avec ma parenté. J'ai de la difficulté avec le téléphone, explique-t-il. Sur Facebook, il y a plein de jeux. [Sans Internet], il n’y aurait que la télé, ce serait un peu plus long.

Jean Huppé est un fervent utilisateur d'Internet Photo : Radio-Canada

Pierrot Richard, chef des services professionnels au pavillon Argyll, perçoit également la différence entre les lieux qui offrent du réseau Internet et ceux qui ne l’ont pas. Il affirme que les intervenants se servent de cet outil pour offrir davantage d’activités aux usagers.

On peut se permettre de faire davantage plaisir aux résidents, pour l’objectif de milieu de vie et de se sentir chez soi, quand on a accès à du wifi pour retrouver des souvenirs, de la musique, des activités que les gens font à la maison , affirme-t-il.

Une installation complexe et coûteuse

Avec ce projet, le CIUSSS souhaite apporter une réponse rapide aux besoins de communication des usagers, mais ceux-ci pourront se brancher au réseau uniquement dans les aires communes. Étendre le réseau aux chambres aurait été beaucoup trop coûteux, selon le coordonnateur du Centre des technologies du CIUSSS, Glen Levesque.

Pour déployer un réseau d’antennes complet sur le territoire, c’est dans les millions, explique-t-il. Une couverture totale, c’est 2000 antennes de type commercial.

Glen Levesque, coordonnateur du centre des technologies du CIUSSS Photo : Radio-Canada

La mise en place du câblage constitue également une opération complexe dans un contexte hospitalier.

Dans un centre hospitalier avec des patients, dans les chambres, la prévention et le contrôle des infections, c’est important. On ne peut pas arriver et ouvrir des tuiles comme ça , rappelle Glen Levesque.

Les antennes que l’on déploie, il faut un inventaire pour savoir où elles sont placées, est-ce qu’elles ont de l’interférence avec les équipements médicaux, les appareils de communication critique. Glen Levesque, coordonnateur du Centre des technologies, CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Une couverture complète d’ici cinq ans

Le CIUSSS est toutefois conscient que son réseau Internet est désuet et qu'il nécessite une modernisation, non seulement pour offrir un meilleur service aux usagers, mais également pour répondre aux besoins technologiques des appareils médicaux et de communication.

Glen Levesque soutient qu'une couverture complète et gratuite devrait être mise en place d’ici cinq ans. Des travaux à cet effet sont d’ailleurs réalisés en même temps que la construction du nouveau centre mère-enfant et de la rénovation de l’urgence du CHUS. Pour le reste des établissements, cela nécessitera une planification importante.