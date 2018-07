Le théâtre parisien a indiqué dans un communiqué de presse vendredi qu'il réaffirme sa « fidèle affection et son inébranlable admiration » envers Robert Lepage, tout en ajoutant qu'il répondrait « avec ses propres outils » à cette annulation controversée.

Intimidation inimaginable dans un pays démocratique, exercée en grande partie sur les réseaux sociaux au nom d’une idéologie que le Théâtre du Soleil ne veut pas qualifier ici mais à laquelle il pondra avec ses propres outils. Extrait du communiqué de presse du Théâtre du Soleil

Le Théâtre du Soleil souligne toutefois être persuadé « que le besoin de visibilité des artistes autochtones est une revendication légitime » et que « le but recherché par l’immense majorité des artistes autochtones francophones » n’était pas l’annulation du spectacle.

Jeudi, la compagnie du metteur en scène québécois Robert Lepage, Ex Machina, a annoncé l'annulation du spectacle pour des raisons financières.

Kanata entendait présenter une relecture de l'histoire du Canada à travers les rapports entre les Blancs et les Autochtones. L'absence de comédiens issus des communautés autochtones avait créé ces derniers jours une controverse autour du spectacle.

Cette annulation intervient après celle de SLĀV, une autre production de Robert Lepage. La production présentée au Théâtre du Nouveau Monde avait été accusée d’utiliser l’héritage culturel de la communauté noire dans un spectacle sur l'esclavage créé par des Blancs pour des Blancs.

Un rendez-vous manqué et censure

Les réactions ont été nombreuses après l'annonce de l'annulation du spectacle Kanata. Certains ont dénoncé la censure de la production, mais plusieurs se sont également dits déçus. Ces derniers ont expliqué notamment que personne n'y gagnait dans cette décision et qu'il s'agissait d'une occasion manquée pour les Autochtones et le milieu culturel de collaborer.

« Ce sont des opportunités de dialogue et de débats qui sont manquées, mais il faut rester très positif. Je suis persuadée que l’équipe d’Ex Machina saura rebondir », a d'ailleurs déclaré vendredi Nathalie Bondil, vice-présidente du Conseil des arts du Canada, à l'émission Gravel le matin.

Mme Bondil a également soutenu que les protestations qui se sont fait entendre ne sont pas de la censure et ne devraient pas mener à de l'autocensure. « Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le même point de vue qu'une autre personne qu'on n'a plus le droit de l'exprimer [...] On a l'impression d'être face à de la censure, mais ce sont tout simplement des dialogues », a-t-elle expliqué, ajoutant que cela reflète une évolution de la société.

Diriez-vous à la table, aujourd’hui, le mot "nègre"? Non. Pourtant, il y a quelques décennies, ça se disait. Maintenant, on ne les dit plus. Est-ce qu’on s’autocensure? Je ne crois pas. On évolue, les mentalités évoluent. Nathalie Bondil, vice-présidente du Conseil des arts du Canada

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a quant à lui déclaré, lors d'un point de presse vendredi, qu'il trouvait « regrettable » que le spectacle Kanata soit annulé et qu'il « fallait protéger la liberté d'expression ». « Je comprends qu’il faut voir plus de membres des minorités visibles dans les spectacles, dans les émissions, mais il ne faut pas mélanger tous les dossiers […] Je trouve ça dangereux [pour la liberté d'expression] qu’une société s’oppose à ce genre de spectacle », a-t-il dit.