« Ça m’a tout coûté. J’aurais aimé mieux m’exprimer », a notamment déclaré Roseanne Barr, interrogée pendant une heure par l’animateur de Fox News Sean Hannity. Dans un message publié à la fin de mai, la créatrice de la série culte Roseanne avait décrit Valerie Jarrett, ancienne conseillère du président Barack Obama, comme le fruit d’une liaison « entre les Frères musulmans et la Planète des singes ».

Le message a eu un retentissement mondial et a poussé ABC à annuler la série, très populaire aux États-Unis depuis son retour en début d’année.

Je suis un génie créatif, et ce n’est pas agréable en tant qu’artiste d’être traitée de la sorte, ce n’est pas non plus agréable en tant que citoyenne. Roseanne Barr

Jeudi, Roseanne Barr a réaffirmé qu’elle ne savait pas que Jarrett était noire. Il s’agissait, selon elle, de critiquer la politique américaine au Moyen-Orient, sans arrière-pensée raciste.

Ci-dessous un extrait de l'entrevue (en anglais) de Roseanne Barr sur Fox News

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Sean Hannity a plusieurs fois demandé à l’actrice si elle ne voulait pas s’excuser auprès de Valerie Jarrett, ce que Roseanne Barr a finalement consenti à faire. « Je suis désolé que vous vous soyez sentie attaquée et blessée, ce n’était pas mon intention. Je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit. »

« Je ne suis pas raciste »

Roseanne Barr a également évoqué Donald Trump, qu’elle a soutenu ouvertement durant sa campagne présidentielle. « Je ne suis pas raciste, et les gens qui ont voté pour Trump ne le sont pas non plus. Et je suis désolée, mais Trump n’est pas raciste. Nous avons seulement une opinion différente [de celle des opposants à Trump]. »

Quelques semaines après l’annulation de la série, ABC a finalement décidé de donner son accord pour diffuser The Conners, une nouvelle fiction avec les autres acteurs de Roseanne (John Goodman, Laurie Metcalf and Sara Gilbert).