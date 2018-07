Par voie de communiqué, l’OPG et l’IESO indiquent que la fermeture de la centrale est la meilleure décision à prendre pour l’intérêt des clients, étant donné les coûts élevés de réparation et les coûts opérationnels exorbitants .

Les réparations nécessaires à la centrale électrique de Thunder Bay prendraient approximativement six mois, et il ne restera alors qu'une année au contrat de l'IESO. Ontario Power Generation et Independent Electricity System Operator