Un texte de Laurence Royer

En Moyenne-Côte-Nord, les pêcheurs de flétan ont eu une journée et demie pour pêcher un maximum de poissons.

Le directeur des Pêcheries Shipek, Guy Vigneault, n’a pêché que 50 % de son quota de 5000 livres, notamment en raison d’un bris d’équipement sur son bateau causé par les mauvaises conditions de navigation.

Dans le secteur où on était, il ventait 40 nœuds ce matin, affirme Guy Vigneault. Quarante nœuds, c’est du gros vent. Les bateaux n’ont pas pêché, ils se sont mis à l’abri. Moi, je suis revenu, mais avec des bris. […] Mon stabilisateur est brisé, j’ai un ami que sa vitre d’en avant est brisée.

Le directeur des Pêcheries Shipek, Guy Vigneault Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Un pêcheur de Rivière-au-Tonnerre, Jimmy Poirier, croit aussi que la limite de temps imposée par Pêches et Océans Canada force les pêcheurs à s’exposer à des situations dangereuses.

Avec la météo et un laps de temps, qu’il vente ou qu’il ne vente pas, tu te sens obligé d’y aller. […] Il y a des risques de passer par-dessus bord. On travaille avec des hameçons, des couteaux, donc quand la mer n’est pas belle, c’est dangereux. Jimmy Poirier, pêcheur

Jimmy Poirier est pêcheur à Rivière-au-Tonnerre. Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Les pêcheurs estiment que Pêches et Océans Canada pourrait leur allouer une autre période de pêche pour leur permettre de remplir leurs quotas de flétan.

Cependant, les pêcheurs de flétan croient que des modifications doivent être apportées aux règlements de pêche. Jimmy Poirier aimerait notamment que la limite de temps soit abolie.

On a quand même une limite de poissons à prendre, lance-t-il. Je ne vois pas pourquoi on a une limite de temps. Ils devraient seulement nous dire : tu as tant de livres à prendre. Pêche-les en une fois, deux fois, trois fois et quand tu as atteint ton quota, tu ne peux plus pêcher cette espèce-là.

Les flétans sont sortis du bateau pour être pesés. Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Par ailleurs, selon Guy Vigneault, des pêcheurs discutent régulièrement avec Pêches et Océans Canada pour que le ministère effectue une meilleure répartition des quotas.