Le centre propose des services gratuits d'information juridique, de soutien et d'orientation en complémentarité avec les ressources existantes.

La directrice du Centre de justice de proximité de la Côte-Nord, Isabelle Blouin, souligne que l’organisme est ouvert à tous les citoyens.

Souvent on n’a pas l’information de base et on ne sait pas nécessairement où aller la chercher. Un centre de justice de proximité c’est un point de chute qui permet de savoir vers où s’orienter. Isabelle Blouin, directrice du Centre de justice de proximité de la Côte-Nord

Le centre ne se substitue pas au travail des avocats qui représente des clients, il intervient plutôt en première ligne.

Les employés du centre de justice de proximité n'iront pas plaider en cour au palais de justice de Sept-Îles Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Par exemple, quelqu’un qui se sépare et qui veut savoir si c’est nécessaire d’avoir un jugement à la cour, illustre Isabelle Blouin. On va dire : "si vous avez un jugement, voici les conséquences, et si vous n’en avez pas, voici les conséquences". Si l'on nous demande c’est quoi les étapes pour avoir un jugement, on va expliquer les étapes. On n’ira pas [jusqu’à] dire qu’est-ce qui est mieux pour vous, on ne fera jamais de conseil. Nous, on ne va pas à la cour, on ne fait pas de procédures, on ne rédige pas de documents.

Québec a investi près de 137 000 dollars en 2017-2018 dans cet organisme.

Un deuxième point de service devrait ouvrir prochainement à Baie-Comeau, en attendant le service est offert dans un local temporaire.

Huit centres du genre existent au Québec et le gouvernement vise en ouvrir douze.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette Comeau et Alix-Anne Turcotti