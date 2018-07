Un texte d'Annie Desjardins

Le jeune de 21 ans ne s’attendait pas à recevoir un tel engouement quand il a commencé à publier des photos de vélos en ligne, il y a trois ans.

Il s'est alors fait une place dans le monde des influenceurs virtuels. C'est-à-dire que l’Acadien reçoit gratuitement de l'équipement de vélo par les compagnies et doit en échange les mettre en valeur dans quelques publications sur les réseaux sociaux.

Alex Cormier constate la popularité grandissante de cette nouvelle forme de promotion. Il affirme que les compagnies cherchent de plus en plus à embaucher des influenceurs parce que ces derniers ont déjà un public qui croit en ce qu’ils ont à offrir; c'est une clientèle déjà établie et ciblée.

Ils se disent, si lui fait du vélo et ces abonnées aiment aussi le vélo, il y a des chances que s’il publie pour nous, on pourrait allé chercher une nouvelle clientèle avec ses abonnées. Alex Cormier, influenceur acadien

Un public européen

Alex Cormier remarque que la majorité de ces abonnés proviennent des pays européens puisque selon lui, le monde du vélo est beaucoup plus populaire et développé sur le vieux continent. Certaines stratégies marketing et les collaborations avec les compagnies européennes contribuent également à sa visibilité.

Le cycliste s’envole d’ailleurs le premier août en Norvège où il prendra part à un tour de vélo.

Ils m’ont embauché en tant qu’influenceur pour aller faire de la promotion avant et pendant la course. C’est valorisant , dit-il.

Alex Cormier, passionné de cyclisme et influenceur. Photo : Gracieuseté Alex Cormier

La recette

Selon Alex Cormier, la qualité des photos publiées est un facteur considérable pour accroître son nombre d’abonnés. Plus les photos sont belles, plus il y aura de « clics » sur les publications, explique-t-il.

Mais il ajoute qu’au-delà de l’image, c’est le dialogue avec ses abonnées qui fera la différence.

Les influenceurs, avec le temps, on développe une communauté de gens. C’est important de s’engager avec le public et de développer une relation avec ses abonnées. Alex Cormier, influenceur acadien

Il a déjà commencé à discuter avec des gens qui participeront à la course en Norvège au mois d’août.