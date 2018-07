Ashored Innovations espère que son invention minimisera la fermeture de zones de pêche pour la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord. Les animaux marins peuvent s'empêtrer dans les cordes liant les casiers aux bouées, ce qui a vraisemblablement causé la mort de plusieurs cétacés, l’an dernier, dans les eaux canadiennes et américaines.

Selon le concept d’Ashored Innovations, les bouées descendront dans le fond de l’océan avec les casiers et ne feront surface qu’au moment de lever les prises. De tels systèmes existent déjà, mais ils sont souvent coûteux et complexes à utiliser.

Les trois cofondateurs d’Ashored Innovations ont donc conclu que le seul moyen de créer un casier efficace est d’engager les pêcheurs dans le processus.

Nous avons déterminé que nous n’allions pas tenter d’imposer un produit ou une solution, affirme Ross Arsenault. Tout s’est fait dans la collaboration. Nous voulions écouter les préoccupations [des pêcheurs] et comprendre leurs besoins, plutôt que de faire comme si on connaît tout.

Baleines mortes

Depuis juin 2017, 19 baleines noires ont été trouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent et sur la côte est des États-Unis. Certains animaux sont morts empêtrés dans de l’équipement de pêche. D’autres sont morts après une collision avec un navire.

Une baleine noire empêtrée dans un lourd cordage. Photo : International Fund for Animal Welfare

Selon les experts, les cordes sont maintenant extrêmement solides et il est de plus en plus difficile pour les baleines de s’en dépêtrer.

Le ministre des Pêches et des Océans a annoncé des changements aux pratiques de la pêche au crabe, en janvier, afin de réduire la quantité de cordes flottant à la surface de l’eau. Le ministère a aussi imposé la fermeture d'une vingtaine de zones de pêche après l’observation de baleines, ce qui a grandement contrarié les pêcheurs.

Ashored Innovations indique d’ailleurs qu’il a été difficile de convaincre les pêcheurs de collaborer à ses travaux. Certains d’entre eux estiment qu’ils ont été victimes de la situation et ne croient pas qu’il est de leur responsabilité d’agir, dit Aaron Stevenson. Mais il y en a beaucoup d’autres qui veulent contribuer à une solution.

Système simple et abordable

Pour des raisons de propriété intellectuelle, Ashored Innovations ne veut pas donner de détails sur son concept.

Trois cents pêcheurs de la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, ont participé à une réunion sur la fermeture de zones de pêche, le mois dernier. Photo : Radio-Canada

Ultimement, il faut que ce soit abordable. Et il ne faut pas que le processus soit long ou complexe pour les pêcheurs. Sinon, ils vont continuer à utiliser des cordes, explique Maxwell Poole. Avec le bon concept, on peut régler ces problèmes. Ce n’est pas facile, mais c’est faisable.

Les trois entrepreneurs ont consulté des pêcheurs de différentes régions afin d’obtenir des perspectives diverses. Les pêcheurs de la baie de Fundy auront des besoins différents de ceux des pêcheurs de la région de Yarmouth ou du Cap-Breton , indique Ross Arsenault.

Ashored Innovations espère avoir un prototype prêt pour la saison de pêche de l’automne. Des pêcheurs de différentes associations ont accepté de participer aux essais.