Dans un communiqué, la police de Toronto indique qu'un homme a cherché la confrontation avec deux autres hommes près de l'embarcadère des traversiers pour les Îles de Toronto.

L'homme aurait crié sur les deux hommes, agressé l'un des deux et agressé et menacé le second.

Lombray Ball, 50 ans, a été arrêté jeudi et accusé de deux chefs de voie de fait, et d'un chef d'avoir proféré des menaces de mort. Il doit comparaître en cour vendredi.

L'altercation avait été filmée par un Saskatchewanais, Hasan Ahmed, en visite dans la Ville Reine.

Dans la vidéo qu'il a publiée sur Facebook, on entend l’individu hurler des insultes contre une famille musulmane : Vous n’allez pas me dire quoi faire dans ma province. Vous ne me posez pas une c****e de question. C’est mon o***e de province .

L’un des hommes musulmans lui répond qu’il est né à Toronto. Une bousculade s'ensuit.