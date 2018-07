La compagnie a émis un communiqué dans lequel on peut lire que personne ne peut entrer ou sortir du site présentement pour des raisons de sécurité. Nos employés et nos sous-traitants sont en sécurité et nous avons demandé à tous nos employés de demeurer sur place jusqu’à nouvel ordre.

La barricade a été érigée parce que le conseil affirme que la minière ne lui a pas versé l'entièreté de ses redevances, telles que le prévoient les ententes signées avec l'entreprise.

Tata Steel dément cette affirmation.

Armand Mackenzie, le porte-parole de la compagnie, fait valoir que Tata Steel a invité les Innus de Schefferville à discuter avec la Compagnie, sous la supervision de vérificateurs indépendants, de toute question non résolue.

La compagnie affirme aussi que des rencontres hebdomadaires ont déjà lieu avec le conseil de bande pour discuter des enjeux qui les préoccupent.

Transport du minerai de fer extrait par Tata Steel dans la région de Schefferville. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

La communauté innue

Le chef Tshani Ambroise affirme être prêt à maintenir les moyens de pression tant qu'il n'aura pas rencontré des représentants de la minière pour négocier.

C’est important de se faire respecter surtout les ententes, insiste Tshani Ambroise. On est toujours les derniers à être satisfaits. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Pourtant, on est sur notre territoire, nos ancêtres cela fait longtemps qu’ils sont ici. On est toujours mis en dernier.

Les Innus déplorent également des lacunes dans les pratiques environnementales de la minière.

Le chef Ambroise affirme que des déversements d'eaux rouges se produisent régulièrement aux abords des terrains de la minière.

Chaque printemps, il y a environ 9 ruisseaux qui se déversent vers la rivière Raoul, indique Tshani Ambroise. Et à chaque printemps ou même lors de fortes pluies, c’est ruisseaux là deviennent rouges et il y a des sédiments qui s’accumulent dans le lac et ça se rallonge d’année en année.

La compagnie assure prévenir les deux communautés autochtones qui vivent près de ses installations de tout incident environnemental en même temps que les gouvernements provincial et fédéral.

Avec les informations de Katy Larouche