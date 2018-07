Un texte de Sophie Muller

L’objectif du camp est d’aller au-delà des thérapies traditionnelles et de tester une nouvelle technique de stimulation cérébrale, explique le Dr John Andersen, responsable du projet.

Pendant 20 minutes par jour, les huit jeunes participants portent ainsi un casque qui envoie de l’énergie à leur cerveau.

« Cela nous permet d’apprendre comment stimuler le cerveau et améliorer la façon dont nous l’entraînons », dit le docteur.

La jeune Mila porte un casque censé stimuler son cerveau. Photo : Radio-Canada/Emilio Avalos

Les enfants participent aussi à toutes sortes d’activités manuelles au cours de la journée, telles que les arts plastiques ou la cuisine, dont le but est de les aider à améliorer la motricité de leurs mains.

La paralysie cérébrale dont ils sont atteints se traduit en effet souvent par la difficulté de mouvoir un côté du corps, explique le docteur. Ces enfants souffrent donc de ne pas pouvoir utiliser pleinement leurs deux mains, ce qui restreint leur autonomie.

Dans la plupart des cas, dit le docteur, la paralysie cérébrale est la conséquence d’une attaque cérébrale périnatale, c’est-à-dire qui s’est produite durant les derniers mois de grossesse de leur mère ou leurs premiers mois de vie. À ce jour, un millier de jeunes Albertains vivent avec les conséquences d’un AVC périnatal.

Vers une plus grande autonomie

Le camp offre à ces enfants une thérapie plus intensive que celle à laquelle ils sont habitués, note le Dr Andersen. Au lieu de rencontrer un thérapeute une fois par semaine, ils sont stimulés tous les jours pendant deux semaines entières.

La particularité du camp est aussi de leur permettre de se donner des buts précis à atteindre.

Pour Danika, 9 ans, il s’agit par exemple de pouvoir enfin accomplir certaines tâches du quotidien. « Je voudrais pouvoir faire la vaisselle, dit-elle, avec ma main droite. »

Mila, 10 ans, voudrait quant à elle « vernir ses ongles avec sa main droite, faire la roue et l’arbre droit ».

Alors que le camp touche à sa fin, elle montre fièrement les ongles de sa main gauche, qu’elle a enfin réussi à colorer avec sa main droite.

Mila est parvenue à vernir les ongles de sa main gauche et en est très fière. Photo : Radio-Canada/Emilio Avalos

Le premier objectif du camp, souligne le docteur, est de voir les enfants atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés.

Le second, du point de vue de la recherche, est d’arriver à mettre en place, sur la base des résultats obtenus grâce à la stimulation cérébrale, de nouvelles formes de thérapie. « Une thérapie qui soit plus précise et plus personnalisée », ajoute le docteur.

Le camp fait partie d’un projet de recherche d’envergure nationale, auquel participent également deux autres hôpitaux, à Calgary et Toronto, et réunit au total 80 enfants.