M. Bernard est titulaire d’une maîtrise en théorie politique de l’Université de Toronto et d’un baccalauréat en études internationales de l’Université de Montréal.

Il travaille actuellement dans le domaine du développement et de la solidarité internationale, pour la justice sociale et les droits sociaux économiques, notamment des personnes sans emploi, de même que pour la souveraineté du Québec.

C’est d’ailleurs ce secteur qui l’a amené dans la région de l’Outaouais. Il possède une expérience variée dans les secteurs politique, radiophonique et médiatique, culturel et universitaire.

Déjà présent sur le terrain, il se dit encouragé par ses rencontres avec les citoyennes et les citoyens dans la circonscription de Gatineau.

Les gens sont contents de voir une alternative. Milan Bernard, candidat de Québec solidaire dans Gatineau

« La réalité, c’est que la circonscription de Gatineau est un endroit qui déborde de créativité et de passion. C’est un endroit auquel les gens sont attachés, mais dont le potentiel reste bloqué par des besoins criants en santé, en éducation et en transport pour lesquels Québec solidaire offre des solutions innovantes et concrètes », dit-il.