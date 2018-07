Les répondants habitant au Québec et en Colombie-Britannique sont ceux soutenant le plus fortement l’idée que le gouvernement devrait maintenir un service de bus pour les communautés du nord et rurales. L’opposition à ce principe est la plus marquée en Alberta et en Saskatchewan, deux provinces où les sondés disent aussi se tenir fortement informés du retrait de l’entreprise Greyhound.

Méthodologie : L'institut Angus Reid a mené le sondage par Internet du 18 au 23 juillet 2018, dans un échantillon représentatif aléatoire de 1500 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid. À titre de comparaison uniquement, un échantillon aléatoire de cette taille aurait une marge d'erreur de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les totaux peuvent comporter des écarts dus aux arrondis. L'étude a été commandée et payée par ARI.

Parmi les personnes interrogées, seulement 5 % s’attendent à être personnellement touchées par le retrait de Greyhound. Un quart des sondés affirme connaître au moins une personne qui sera touchée par le retrait de Greyhound.

Greyhound dit que le nombre de passagers a chuté de 41 % depuis 2010. Une tendance confirmée par les résultats du sondage, qui montrent que la moitié des adultes interrogés ont utilisé un bus Greyhound dans leur vie. Parmi eux, 44 % affirment avoir utilisé ce service il y a plus de 10 ans.

Même les gens n’ayant jamais pris le bus sont en faveur d’un service public, démontre ce sondage. De manière globale, toutes les opinions politiques représentées dans l’enquête sont en faveur d’une reprise du transport rural par le gouvernement. Les personnes cautionnant le moins cette idée sont celles soutenant le Parti conservateur du Canada.

Il n’y a pas de préférence marquée entre des fonds d’origine provinciaux ou fédéraux parmi les individus favorables à un financement public.

Un programme pilote de transport rural a récemment été lancé en Alberta. La première ministre Rachel Notley appelle à une réponse nationale pour mettre en oeuvre un service de transport longue distance dans l’ouest du Canada et une partie de l’Ontario, soit dans la zone d’où se retire Greyhound.