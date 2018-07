Le gouvernement conservateur de Doug Ford a répudié le programme mis en place par les libéraux en 2015, affirmant que les parents n’avaient pas été suffisamment consultés auparavant.

Toutefois, nombre d’éducateurs et d’élus ont souligné le fait que l’ancien programme, élaboré en 1998, n’abordait pas des sujets comme le consentement, la sécurité sur Internet et l’identité de genre.

Les enseignants se font poser toutes sortes de questions chaque jour par leurs élèves. Évidemment, un enseignant peut répondre à ces questions dans le cadre d’une discussion en privé , a dit Christine Elliott jeudi.

Celle-ci a ajouté que les enseignants pourraient orienter l’élève vers une personne-ressource.

Commentaires « incroyables » et « inutiles »

Le président de la Fédération des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, Sam Hammond, qualifie les commentaires de Mme Elliott d’ incroyables .

On ne peut pas revenir au programme de 1998 et s’attendre à ce que les enseignants fassent en privé ce qui devrait être fait pour assurer le bien-être et la sécurité des élèves , a-t-il affirmé.

Harvey Bischof, le président de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario, a renchéri en disant que les commentaires de la vice-première ministre étaient inutiles .

De suggérer que [les enseignants] peuvent avoir ces conversations en privé avec les élèves est inutile et peut mettre les membres à risque. Harvey Bischof, président de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario

M. Bischof a mentionné que son syndicat conseillerait ses membres sur un plan juridique, notamment.

La présidente du Conseil scolaire public anglais de Toronto, Robin Pilkey, croit que la suggestion de Christine Elliott place les enseignants dans une position difficile.

Le programme [répudié] parle ouvertement de ces choses. C'est transparent, chaque enfant reçoit les mêmes informations. L'idée qu'un enfant ait à parler en privé pour avoir ces informations me semble un peu folle , a-t-elle dit.

Elle a ajouté que son conseil scolaire, le plus important de la province, attendait toujours des directives du ministère de l'Éducation sur le programme d'éducation sexuelle. Le gouvernement doit clarifier ses attentes, estime-t-elle.

La chef de l'opposition officielle à Queen's Park, Andrea Horwath, a elle aussi dénoncé les commentaires de la vice-première ministre. Ça ne devrait pas être un secret gênant derrière des portes closes , a-t-elle dit. C'est pour ça que le programme devait être mis à jour, pour que les enfants se sentent à l'aise de discuter de ces questions et de le dire si jamais quelque chose n'allait pas.

Le premier ministre progressiste-conservateur, Doug Ford, a promis de mener des consultations pour bâtir un nouveau programme après s'être engagé pendant la campagne électorale à remplacer le programme mis en place par le gouvernement libéral précédent.

Christine Elliott a précisé jeudi que le gouvernement commencerait les consultations en septembre.