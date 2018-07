Brodie McCarthy, un élève de 12e année de l'école secondaire de Montague, a succombé à une blessure à la tête qu'il a subie lors d'un match de rugby. C’était lors d'un tournoi scolaire, à Summerside, au mois de mai.

Le jeune homme aurait subi une grave blessure au cerveau lors d'un plaquage d’apparence banal selon des témoins, alors que son équipe affrontait celle de l'école secondaire Hants East, en Nouvelle-Écosse.

Il avait alors quitté le terrain de lui-même et s'était assis sur le banc. Il a répondu aux questions de son entraîneur avant de perdre connaissance.

Brodie McCarthy a été transporté d'urgence à l'hôpital à Moncton, où il a été opéré, mais il ne s'est jamais rétabli. Sa mort cérébrale a été constatée le lendemain.

Selon la direction de l’école secondaire de Montague, l’élève a été victime d’un accident imprévisible pendant le match.

Les procédures du tournoi ont depuis été examinées par le ministère de l'Éducation, la Direction des écoles publiques de langue anglaise de l'Île-du-Prince-Édouard et l'Association des sports scolaires de l'Île-du-Prince-Édouard.

Conforme aux politiques et procédures

Les procédures suivies par les organisateurs du tournoi ont été jugées conformes aux politiques et procédures de l'Association des sports scolaires de l'Île-du-Prince-Édouard et aux lignes directrices sur la sécurité de l'éducation physique de la maternelle à la 12e année de l'Île-du-Prince-Édouard , ont indiqué les responsables du ministère de l'Éducation dans une déclaration écrite.

L'examen fait par les autorités scolaires a également déterminé que les procédures requises ont été suivies à la suite de la collision sur le terrain .

Le ministère de l'Éducation précise que le tournoi avait été approuvé par l'Association des sports scolaires de l'Île-du-Prince-Édouard et qu'il répondait à toutes ses exigences.

Cela comprend la formation et la certification des entraîneurs et des officiels, la préparation du terrain, et la formation en premiers soins et la sensibilisation aux procédures d'urgence.

Le bureau du coroner du Nouveau-Brunswick enquête également sur le décès.