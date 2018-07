Le parcours de 98 kilomètres s’établirait sur un tronçon de rail désaffecté racheté par le ministère des Transports du Québec. « On voit qu’il y a des framboisiers qui poussent à travers les rails en ce moment. On se doute qu’il n’y a pas beaucoup de trains qui passent ces temps-ci », souligne Olivier Ross, porte-parole du comité.

Le tracé commencerait près de la rue du Fédéral, à Sherbrooke, et traverserait Weedon et Dudsley. Selon Oliver Ross, cela aurait le double avantage d’augmenter le nombre de voies cyclables à Sherbrooke et d’aller chercher un bassin de cyclistes résidant à Fleurimont, qui ne peut pour l’instant accéder au centre-ville par une piste cyclable.

« La cohabitation entre les voitures et les cyclistes, c’est très difficile. Autant du côté des voitures que des cyclistes. Donc, en créant un lien différent, qui permettrait de canaliser toute la circulation cycliste ailleurs, on calme un irritant. »

Le tracé suggéré pour la piste cyclable Photo : Radio-Canada

Un projet abandonné par les municipalités

Selon Olivier Ross, porte-parole du comité, le projet a déjà été étudié par une dizaine de municipalités situées en périphérie du tronçon. L’idée a finalement été abandonnée, selon lui, sous prétexte qu’elle n’était pas rentable. Olivier Ross en doute.

« Je vois des exemples ailleurs… Il y a anguille sous roche. Pour moi, c’est possible de le faire », soutient-il.

Il en coûterait de 25 à 35 M$, selon les estimations de ce rapport, pour convertir la voie ferrée en piste cyclable. Olivier Ross croit que cette dépense pourrait être absorbée en une seule année.

« Le Petit Train du Nord [dans les Laurentides], on parle de 1,2 M de personnes à vélo par année, 20 M$ de retombées économiques, affirme-t-il. En une année, ce serait remboursé. »

Olivier Ross, porte-parole du comité citoyen Photo : Facebook

Olivier Ross soutient avoir l’appui de la population et de quelques élus, mais que les embûches proviennent principalement du fait que les municipalités ne perçoivent pas le potentiel de cette voie cyclable. Il croit pourtant que les circonstances sont favorables pour développer ce projet.

« À Sherbrooke, il y a présentement plein de projets d’urbanisme qui font rêver. On a envie de faire quelque chose, d’avoir quelque de beau, d’inspirer les Sherbrookois à faire de beaux projets.C’est de faire réaliser qu’il y a des retombées économiques qui ont été vues ailleurs, souligne-t-il. Je m’approprie le droit de rêver ma ville. »