La démolition de la passerelle pour piétons de l’avenue Harmer nécessite la fermeture de l’autoroute, de l’avenue Bronson à l’avenue Carling.

Pendant la durée des travaux, les bretelles d’accès en direction ouest seront fermées à la hauteur des rues Catherine, Rochester, Parkdale, Lyon et O’Connor. Les fermetures de voies débuteront à 17 h.

Détours en direction ouest Les automobilistes circulant en direction ouest doivent sortir de l'autoroute à la sortie de l'avenue Bronson sur la rue Catherine.

Continuer sur la rue Catherine, qui devient la rue Raymond, vers l'ouest jusqu'à la rue Booth.

Continuer sur la rue Booth en direction sud jusqu'à l'avenue Carling.

Continuer sur l'avenue Carling en direction ouest jusqu'à la bretelle d'accès à l'autoroute 417 en direction ouest à l'avenue Kirkwood (à l'ouest de la caserne de pompiers).

Les travailleurs ont déjà entrepris des travaux de démolition près du pont piétonnier de l'avenue Harmer. Photo : CBC / Hallie Cotnam

Détours en direction est Les automobilistes en direction est doivent sortir de l'autoroute à l'avenue Carling et continuer vers l'est jusqu'à l'avenue Bronson.

Continuer sur l'avenue Bronson en direction nord jusqu'à l'avenue Chamberlain.

Continuer sur l'avenue Chamberlain en direction est jusqu'à la rue Isabella.

Continuer sur la rue Isabella en direction est jusqu'à la bretelle d'accès à l'autoroute 417 en direction est à la rue Metcalfe.

La Ville d’Ottawa invite les automobilistes à planifier leurs déplacements afin d’anticiper des délais de circulation majeurs et précise qu’il existe d’autres moyens de transport, y compris OC Transpo, le covoiturage et les modes de transports alternatifs, pour se déplacer en ville pendant cette fermeture.

Un nouveau pont et des questions

Cette fermeture temporaire de l’autoroute 417 est le point de départ du projet de remplacement du pont piétonnier Harmer, âgé de 55 ans et vétuste.

L’installation d’un nouveau pont s’étendra sur une période de deux ans, une durée jugée trop longue par des résidents qui utilisaient fréquemment le pont Harmer et qui doivent désormais emprunter un détour sur l’avenue Holland. Ce détour a été l’objet de critiques de la part des cyclistes le jugeant peu sécuritaire. Il a depuis été repensé par la Ville, avec notamment des voies cyclables élargies à 1 mètre 50 de chaque côté de l’avenue.

De nombreux résidents questionnent cette durée des travaux, alors que le pont de l’avenue Clyde sur cette même autoroute 417 n’a nécessité que 17 heures pour être remplacé.

La Ville d’Ottawa explique que ce type de pont nécessite une durée d’installation plus longue, notamment à cause des mises à niveau du système d’écoulement des eaux et des installations électriques. Elle précise que si elle avait la possibilité d’accélérer le projet, elle le ferait immédiatement.