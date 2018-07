À la suite de sa fermeture le 29 octobre 2017, une vingtaine de citoyens avaient signé une pétition pour réclamer que le chemin soit rouvert d'urgence.

Selon le maire Guindon, un « cratère de 9 m de large par 26 m de long et 3,6 m de profondeur » rend ce chemin impraticable.

Sa fermeture force certains résidents à faire plus d'une heure de route pour aller se ravitailler à Low, une municipalité voisine. L'accès aux routes 105, 307 et 309, ainsi qu'à l'autoroute 50 est aussi plus compliqué.

M. Guindon a demandé à plusieurs reprises le soutien financier du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) du Québec pour réaliser les travaux et réduire les coûts qu'aura à assumer la Municipalité pour l'entretien de cette route.

Le coût total des travaux de réfection a été évalué à environ 2,1 millions de dollars. La Municipalité de Denholm devrait débourser 15 % de la facture totale, soit 300 000 $.

Le maire veut rétablir la circulation sur ce chemin avant l'arrivée de l'hiver.

