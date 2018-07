L'aide totalisant 700 000 $ a été accordée conjointement par le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Transports, dans le cadre du programme pour l'amélioration du réseau routier municipal.

Une somme maximale de 350 000 $ a été accordée pour effectuer des réparations sur le chemin Paugan spécifiquement. Une autre enveloppe de 350 000 $ sera consacrée à l'amélioration d'autres voies publiques dans la municipalité.

À noter que les travaux de réfection du chemin Paugan nécessiteront un investissement total de 2 millions de dollars, que les ministères se sont engagés à financer à 93 %. La Municipalité comblera les sept pour cent restants.

Aucun échéancier précis n'a été établi pour la réouverture du chemin Paugan.

Un nouveau ponceau

Un financement de 170 000 $ a été octroyé dans le cadre d'un programme d'aide qui avait été créé à la suite des fortes pluies et des forts vents d'octobre 2017 qui avaient fortement endommagé le chemin.

La somme aura permis la reconstruction du ponceau à la hauteur du ruisseau du lac à l'Eau rouge, qui avait été endommagé à la suite de ce phénomène météorologique.

« Pour une municipalité d'environ 500 âmes qui fonctionne avec un budget de 1,6 million de dollars, il est évident que la construction du pont représente un investissement majeur », a expliqué Mme Vallée, ajoutant que l'inauguration du ponceau représente une « étape importante » vers la réouverture complète du chemin Paugan.

À la suite de la fermeture du chemin le 29 octobre 2017, une vingtaine de citoyens avaient signé une pétition pour réclamer sa réouverture immédiate.

Selon le maire Guindon, un cratère de 9 m de largeur sur 26 m de longueur et 3,6 m de profondeur rend ce chemin impraticable.

Sa fermeture force certains résidents à faire plus d'une heure de route pour aller se ravitailler à Low, une municipalité voisine. L'accès aux routes 105, 307 et 309, ainsi qu'à l'autoroute 50, est aussi plus compliqué.

M. Guindon a demandé à plusieurs reprises le soutien financier du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) du Québec pour réaliser les travaux et réduire les coûts qu'aura à assumer la Municipalité pour l'entretien de cette route.

Le maire veut rétablir la circulation sur ce chemin avant l'arrivée de l'hiver.

Avec les informations d'Antoine Trépanier