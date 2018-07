Plus de la moitié de cette somme, soit 800 000 $, servira à développer 46 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre et de vélo. Le reste permettra la réfection du sentier Abénaquis-Maçonnique et du panorama du mont Owl’s Head.

Aventure Mont Owl’s Head veut positionner la montagne comme un incontournable dans la région pour les adeptes de vélo de montagne.

« Le sport qui est le plus en vogue en ce moment après le ski, dans une station de ski alpin, c'est le vélo de montagne et la randonnée pédestre », soutient Nicolas Taillefer, représentant d’Aventure Mont Owl’s Head. « On ne veut pas aller à la direction de Bromont qui a beaucoup de descentes. Ça va vraiment être des parcours de type cross country, donc niveau débutant et intermédiaire pour toute la famille. »

Le député d’Orford Pierre Reid estime que la population appuie le développement de la montagne, et y voit une belle occasion d’affaires, été comme hiver.

« L’idée générale de la population et des élus, c’est de construire quelque chose qui va avoir une image de marque tellement connue que cela va attirer des touristes de l’ensemble du Québec et de l’extérieur. »

Tourisme Cantons-de-l’Est apportera également son soutien au projet, qui devrait relier le mont Owl’s Head à la municipalité de Potton d’ici cinq ans.