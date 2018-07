Steven Harel, 29 ans, a été tué par un train lorsque son fauteuil roulant motorisé s'est retrouvé coincé dans un passage à niveau au centre-ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 2016.

En février dernier, après une enquête de 18 mois, le BST a recommandé d'améliorer les passages à niveau de tout le Canada. Il proposait, entre autres, d’améliorer la signalisation lumineuse et sonore, de mieux indiquer à l’aide de lignes blanches les endroits où circuler, et sur une surface plane et continue.

Transports Canada a indiqué, en mai, qu'il examinerait les études, consulterait les autorités ferroviaires et routières et effectuerait une analyse des coûts.

Le BST a répondu qu'il était encouragé par l'intention du ministère d'améliorer la sécurité, mais que ce dernier doit se dépêcher.

Un trottoir optimisé (à droite) permettrait aux piétons de franchir un passage à niveau à un angle de 90 degrés, explique le BST. Photo : Bureau de la sécurité des transport

Transports Canada a refusé d'être interviewé pour cette histoire. Le ministère a toutefois publié une déclaration disant que la sécurité ferroviaire est une priorité absolue pour lui.

La famille Harel a intenté une poursuite pour négligence contre la Ville de Moncton, le CN, le fabricant et le distributeur du fauteuil roulant.

D’après un reportage de Tori Weldon, de CBC