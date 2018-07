Ce dernier chapitre dans la saga entourant l’administration Trump et la Russie viendrait contredire les propos du président américain qui a toujours nié avoir été au courant de cette rencontre entre son fils, Donald Trump fils, son gendre, Jared Kushner, et son directeur de campagne, Paul Manafort, avec l’avocate russe Natalia Veselnitskaya, proche informatrice de Moscou.

Donald Trump fils a d’ailleurs assuré qu’il n’avait pas informé son père de cette rencontre qui s’est déroulée à la Trump Tower le 9 juin 2016. L'avocate n'aurait fourni aucune information intéressante, selon lui.

La Trump Tower à Manhattan Photo : La Presse canadienne/AP Photo/Mark Lennihan

Michael Cohen aurait déclaré qu’il était prêt réaffirmer que M. Trump, alors candidat républicain, était bel et bien au courant de cette rencontre devant le procureur spécial Robert Mueller chargé d’enquêter sur une possible collusion entre la Russie et l’équipe de campagne de Donald Trump, selon les réseaux CNN et NBC.

L’ancien avocat affirme qu’il était lui-même présent lorsque son client a été informé de cette rencontre et qu’il l’aurait personnellement approuvée.

Or, selon des sources du réseau américain CNN, M. Cohen ne détiendrait aucune preuve concrète pour appuyer ses dires.

« Un menteur », selon Giuliani

En entrevue à CNN, l'avocat du président Trump, Rudy Giuliani, a traité M. Cohen de « menteur pathologique ».

« Il a menti toute la semaine, il a menti pendant des années », a répliqué M. Giuliani jeudi soir.

Plus tôt cette semaine, Michael Cohen a fourni un enregistrement secret dans lequel Donald Trump discute d'un versement d’une somme d’argent à une ancienne Playmate pour obtenir son silence pendant la campagne présidentielle de 2016.