Mme Massé était accompagnée de Sol Zanetti, candidat dans la circonscription de Jean-Lesage et Catherine Dorion, candidat dans Taschereau, pour assister au gala de la North Shore pro-Wrestling (NSPW) au Centre Horizon dans Limoilou.

La députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques se rappelle avoir grandi en regardant les exploits de Johnny Rougeau à la télé.

« C'est un beau show, c'est un spectacle. Ce sont des athlètes qui sont vraiment extraordinairement en forme et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça relève d'une culture populaire et je me reconnais là-dedans », a déclaré la politicienne.

La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé s'est payé un bain de foule particulier à Québec jeudi soir en effectuant une sortie dans un gala de lutte. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

La politicienne a même tracé un parallèle entre l'arène de lutte et l'arène politique.

« Si les bons l'emportent toujours ou le plus souvent, je pense que Québec solidaire va l'emporter la prochaine élection », a-t-elle ajouté.

Des lutteurs de la North Shore Pro Wrestling lors d'un gala à Québec le 26 juillet 2018 Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe