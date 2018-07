« Il semblerait qu'on ne couvre pas les 84 heures de service demandées par le ministère. On ne peut pas, selon le ministère, être souple sur cette façon de faire là. Moi, je pense qu'il faut être innovant. On pourrait peut-être commencer avec un nombre d'heures plus réduit. On pourrait également interpeller des superinfirmières », propose la conseillère municipale du district La Rivière à Shawinigan, Nancy Déziel.

Le directeur du Groupe de médecine familial (GMF) de Grand-mère, où le projet devait se réaliser, réclame aussi plus de souplesse au ministère.

« Peut-être qu'un autre modèle plus flexible ou en tout cas qui s'adapterait mieux aux besoins et à la réalité qu'on a ici, en région, peut-être qu'à ce moment-là, il serait possible d'actualiser ça », avance le directeur administratif du GMF Grand-Mère, Martin Lapointe.

Certains usagers se disent déçus de la situation.

« C'est sûr que je l'attendais là, mais on attendait vraiment de mauvaises nouvelles là-dessus, en raison du manque de médecins, je crois », affirme Diane Gélinas, une résidente du secteur.

D'après des informations de Gabrielle Proulx