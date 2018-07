Un texte de Myriam Fimbry, à Désautels le dimanche

Paule Allen en a des frissons quand elle en parle. Sa mère biologique a maintenant un nom et un visage. Cette femme qu’elle n’a jamais connue, mais qu’elle savait décédée depuis quelques années.

Elle ne pourra pas prendre sa mère dans ses bras comme elle l’aurait souhaité, mais connaître son prénom et son nom change tout. C’est ce qui lui permet de démêler l’écheveau de ses origines.

Pour d’autres témoignages, écoutez le reportage de Myriam Fimbry à Désautels le dimanche le 29 juillet 2018.

Assez facilement, sur un site Internet consacré aux défunts, elle a trouvé la nécrologie de sa mère, illustrée d’une photo. Pour la première fois, elle contemple son visage.

« Je m’attendais à voir plus de ressemblances », dit-elle avec une pointe de déception. « Souvent dans les salons funéraires, on dit que telle fille est la copie conforme de sa mère. Moi, je ne suis la copie conforme de personne. Je trouve ça dur, de ne ressembler à personne. »

Paule Allen commente la photo de sa mère biologique en compagnie de sa fille Valery. Photo : Radio-Canada/Myriam Fimbry

Avec sa fille aînée, Valery, Paule s’assoit dans le jardin et toutes les deux observent davantage le portrait. « C’est une photo de photographe. Habituellement, c’est à des occasions spéciales. Un soixantième anniversaire? Ou un anniversaire de mariage? » tente de deviner Paule Allen. « Au fur et à mesure qu’on la regarde, on a l’impression qu’elle nous regarde et puis qu’elle veut nous dire quelque chose. » Mais quoi?

La note biographique de la mère défunte donne le nom du mari, son père biologique. Il y a aussi les noms de plusieurs personnes de la famille immédiate laissées dans le deuil.

Pour Paule, ce sont des frères et soeurs, des oncles et tantes, dont elle lit et relit les noms et qu’elle s’imagine déjà rencontrer un jour. Cette page qu’elle a aussitôt imprimée lui fournit un emploi à temps plein de détective pour les prochains jours ou les prochaines semaines.

Pourquoi mettre tant d’efforts là-dessus? « Ce lien-là, avec la famille biologique, est tellement fort, qu’il faut le vivre pour comprendre. Les personnes qui ne sont pas adoptées ne comprennent pas. » Écoutez son explication :

C’est plate quand dans un puzzle de tant de morceaux, qu’il t’en manque un! Puis c’est le morceau central qui manque, ce n’est pas un coin. Je ne peux pas le prendre, le mettre dans un cadre, puis l’afficher au mur. C’est un morceau qui manque. Paule Allen

L’abandon

Née à Québec, adoptée à 3 mois, Paule Allen a grandi dans une famille aimante de Trois-Rivières. Quand ses parents adoptifs sont décédés, elle a voulu en savoir plus sur ses parents biologiques. Elle a présenté sa demande au Centre jeunesse de Québec en 2005.

Cette démarche lui a permis d’accéder à certaines informations. Sa mère a accouché d’elle à 17 ans. N’étant pas mariée, elle a mis le bébé en adoption. « Mais j’étais un bébé d’amour! » s’exclame Paule Allen. Son père et sa mère biologiques se sont mariés peu après et ils ont eu d’autres enfants.

Quand elle a cherché à les retrouver, ces derniers ont refusé, après un temps de réflexion. Ils en ont pleuré, selon ce que lui a dit la travailleuse sociale. Le sujet était resté tabou dans la famille.

C’est à ce moment-là que Paule Allen a vécu le véritable abandon.

« Dans ces temps-là, en 1959, c’est ce qui arrivait [lors d’une grossesse hors mariage] : tu te faisais avorter cachée ou tu le gardais puis tu le mettais en adoption. » Elle explique que ses parents biologiques n'ont pas voulu la rencontrer parce que leurs autres enfants ne connaissaient pas son existence.

« J’ai trouvé ça dur. Le rejet, c’est là que je l’ai vécu. »

Le plus beau cadeau

Aujourd’hui, plus que tout, elle espère que son père acceptera cette fois de la rencontrer. Maintenant qu’elle a trouvé son nom par déduction. Elle voudrait au moins une fois le serrer dans ses bras. Écoutez ce message très émouvant adressé à son père biologique :

Moi, je suis prête à recevoir cette grande famille là. Je suis prête à les connaître. Puis mes enfants sont prêts à les connaître aussi. Paule Allen

Valery D'amour, la fille aînée de Paule Photo : Radio-Canada/Myriam Fimbry

Sa fille aînée, Valery D'amour, 35 ans, a des sentiments partagés. « On est heureux, puis en même temps on a peur d’un autre refus, d’un autre rejet. En fait, j’ai plus peur pour ma mère que pour moi. » Écoutez sa réaction :

Info-Adoption submergée d’appels

Des milliers de demandes ont afflué dès la première semaine au centre jeunesse de la Montérégie, chargé de centraliser les appels de toute la province. L’équipe centralisée Info-adoption a ouvert 5000 dossiers. Une cinquantaine de demandes ont reçu une réponse pour l’instant : un nom et un prénom.

Dans un premier temps, c’est seulement l’identité des parents décédés qui peut être révélée. Pour les parents encore vivants, il faudra attendre un an, pour leur laisser le temps d’exprimer un éventuel refus.

Mais dans le cas de Paule Allen, le nom de la mère décédée lui a permis, en faisant ses propres recherches, de trouver le nom du père encore vivant.