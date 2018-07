Certains, comme Jocelyn Gauthier, espèrent que les élus vont s'attaquer au problème. « Les fossés des deux côtés du chemin Taché ne fournissaient pas à la demande, ce qui a fait que l’eau a débordé partout », a-t-il dit.

« Ça a rempli même les sous-sols. Pourquoi l’eau s’en allait pas? C’est parce que les fossés ne sont pas nettoyés. Les deux municipalités ne s’entendent pas, ne prévoient pas, ne planifient pas. Elles ne s’occupent pas des problèmes d’irrigation d’eau, donc on a des sérieux problèmes et ça devient chronique pour nous autres », a déploré M. Gauthier.

À Gatineau, ce sont les citoyens qui doivent entretenir les fossés devant leur demeure, notamment en ramassant les détritus, les sacs de poubelles et les morceaux de bois pour s'assurer que l'eau s'écoule efficacement. Quant aux équipes de la Ville, elles s'assurent sur une base régulière de la conformité des fossés.

Avant chaque pluie diluvienne, des équipes s'assurent aussi de dégager les bassins de rétention.

À Cantley, c'est la municipalité qui, dans la plupart des cas, est responsable de l'entretien des fossés.

Gatineau et Cantley reconnaissent qu'il y a du travail à faire

La conseillère municipale du district d'Aylmer, Audrey Bureau, se demande quelle est la solution. « Est-ce qu’on avise mieux les citoyens qu’il y a une pluie abondante qui s’en vient donc on rappelle leurs responsabilités? Est-ce que parce qu’on sait qu’il y a une situation exceptionnelle qui s’en vient la municipalité va venir en aide avec ces résidents-là? »

Je n’ai pas la solution parfaite, mais il y a une solution parce qu’il faut prévenir, faut voir venir ça faut être proactifs parce que le matin quand les gens sont sinistrés et que l’eau déborde dans la rue, ce n’est plus le moment de le faire. Audrey Bureau, conseillère du district d'Aylmer à la Ville de Gatineau

Stéphane Parent, le directeur général de la municipalité de Cantley, estime que l'écoulement des eaux entre les deux villes pose problème.

« Donc, on va travailler dans les prochaines semaines avec la Municipalité de Gatineau pour voir comment on peut faire l’écoulement des eaux plus correctement, parce qu’on a beau dégager un endroit, mais on rempire un endroit plus loin. Donc il faut faire attention à ça. On a le problème de notre cour mais on a aussi le problème de la cour d’à côté », dit-il.

M. Parent indique que les municipalités doivent agir de façon concertée pour régler la situation. « Parfois c’est un résident de Cantley, parfois c’est un résident de Gatineau. Mais là il ne faut pas regarder qui est résident de quoi, il faut regarder que l’écoulement des eaux soit au bon endroit. »

Avec les informations de la journaliste Estelle Côté-Sroka