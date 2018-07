Un texte de Catherine Bouchard

La vice-présidente ventes marché consommateur et relations avec les communautés, Johanne Hinse, estime que la situation est rétablie pour la plupart des abonnés Cogeco.

« Depuis le mois d'avril, on s'améliore. Tous les jours, ça va mieux, tous les jours nos temps de réponse sont meilleurs . Maintenant, on peut officiellement déclarer que c'est une minorité de clients qui sont impactés. Pour nous, on est concentrés là-dessus. Vous le savez, Cogeco était reconnu pour son service à la clientèle et on veut revenir et on veut regagner ces jalons-là, mais on a fait des pas de géants depuis le mois d'avril », affirme Mme Hinse.

Rappelons que depuis la mise à jour du système informatique de l'entreprise en avril, des clients notent des erreurs de facturation, des problèmes techniques et n'arrivent plus à modifier leurs services.

Les clients se plaignaient d'être confrontés à plusieurs heures d'attente au téléphone lorsqu'ils tentaient de rejoindre le service à la clientèle.

Questionnés par Radio-Canada, des clients de Cogeco sont mitigés.

Certains indiquent avoir eu un bon service à la clientèle, mais mentionnent également n'avoir eu aucun problème technique dans les derniers mois.

« Ça ne fait pas longtemps que je suis avec eux, mais j'adore, c'est parfait pour mon cas à moi », affirme Aline Bordeleau.

D'autres ont eu une expérience plus négative récemment.

« C'est sûr qu'en ce moment, c'est vraiment long quand on attend. J'imagine que ça va se rétablir [...] Je le mets sur le haut-parleur et je fais mes affaires », indique Valérie Huard.

Une autre cliente, elle, était découragée. « J'ai téléphoné deux fois ce matin. On m'a référé à un autre département. Je me suis dis, je vais venir et faut encore que j'attende », explique-t-elle.

L'entreprise assure oeuvrer pour améliorer davantage son service à la clientèle dans les prochains mois.