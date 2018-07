C'est un fiasco , lance l’économiste Richard Saillant, en parlant de la révision stratégique des programmes, une initiative du gouvernement libéral du Nouveau-Brunswick lancée au début de l’année 2015.

C’est un fiasco en ce sens que [...] l’ambition du gouvernement à l’époque était de transformer la façon dont on fait les choses, d’être innovateur, de cesser de faire les choses telles qu’on les faisait avant et de s’attendre à des résultats différents , explique-t-il.

Un bref rappel de la révision stratégique des programmes En 2015, le gouvernement du Nouveau-Brunswick avoue publiquement que les revenus sont trop faibles et les dépenses trop grandes. Il lance alors la révision stratégique des programmes, chapeautée par le ministre Victor Boudreau, et s’engage à faire des économies à long terme de près de 600 000 millions de dollars. Pour augmenter ses revenus, le gouvernement proposait de : privatiser, en partie, Alcool Nouveau-Brunswick;

augmenter la taxe sur le diesel;

installer des péages routiers;

augmenter la TVH.



Pour moins dépenser, le gouvernement proposait de : Réorganiser la fonction publique;

réviser le financement en éducation postsecondaire;

mettre moins d’enseignants et plus d’élèves dans les classes;

transformer le système de santé, notamment en fermant de petits hôpitaux.



Mais de nombreuses communautés se sont inquiétées de ces projets et le ton a monté entre la province et les citoyens. Le gouvernement a donc finalement annoncé qu’il n’y aurait pas de fermeture d’hôpitaux, que l’éducation serait en grande partie épargnée et qu’il n’y aurait pas de péages sur les autoroutes. Il a plutôt privilégier une augmentation de 2 % de la TVH et une coupe dans la fonction publique. Le tout a coûté au gouvernement plus de 500 000 $.

La montagne a accouché d’une souris , résume Richard Saillant, quant à cette saga. On est allé avec une ruse. [...] On a dit, on va présenter l’examen des programmes comme un choix entre augmenter la TVH ou couper dans la santé et l’éducation.

Au départ, toutefois, il était plutôt question de transformer la façon de faire afin de s’ajuster à la nouvelle réalité de la province.

La population est vieillissante, des écoles se vident. On a décidé de figer le statu quo et de perdre une marge de manoeuvre pour traiter des problèmes auxquels on fait face. Richard Saillant, économiste

L'économiste Richard Saillant assure que la situation financière du Nouveau-Brunswick est pire que ce qu'il prévoyait il y a quatre ans. Photo : Radio-Canada

Un déficit de près de 14,5 milliards de dollars

En 2014, Richard Saillant annonçait les grands défis financiers de la province dans son livre Au bord du gouffre. Quatre ans plus tard, alors que le gouvernement n’a pas redressé ses finances tel que prévu avec la révision stratégique des programmes, le bilan est inquiétant, assure-t-il.

Je disais que, si on n’augmentait pas les impôts et si on ne transformait pas nos façons de faire, on se retrouverait avec un déficit ajusté pour l’inflation d’environ 14 milliards de dollars cette année. Là, on se dirige vers 14,5 milliards de dollars. Donc la situation est pire.

Qui plus est, le gouvernement a bénéficié d’une embellie économique qui ne reviendra pas , explique l’économiste. C'est-à-dire qu'il y a eu, au cours des dernières années, une croissance économique exceptionnelle stimulée par la baisse du prix du pétrole .

Mais le prix du pétrole augmente depuis quelques temps. Donc à l’avenir il faut faire face à une croissance plus faible pour faire face à un défi démographique qui s’accélère , conclut-il.

Avec les informations de Karine Godin