Chez les hommes, le Néerlandais Marcel Schouten a remporté les grands honneurs à cette tranche de la Coupe du monde.

Le nageur de 25 ans a effectué les six boucles entre la Place de la traversée et la rade de Roberval en 1 h 56 min.

La course a particulièrement été serrée et les nageurs ont joué du coude tout au long de l'épreuve. Les Brésiliens Fernando Ponte et Diogo Villarinho ont immédiatement suivi en touchant la plaque d'arrivée moins de deux secondes plus tard.

Cette compétition de la Coupe du monde s'est déroulée sans le port d'une combinaison thermique puisque l'eau se situait à 20,5 degrés Celsius.

Nicolas Masse-Savard est le premier Canadien à avoir franchi le fil d'arrivée, à moins de 12 secondes du vainqueur, terminant ainsi en neuvième position.

Si le nageur de Gatineau se dit satisfait de son temps, il parle d'une course particulièrement éprouvante.

« C’est quasiment un match de boxe. Surtout au dernier tour, il y avait des Argentins violents, je me suis fait embarquer dessus, j’ai eu des coups de coude. À la fin d’un 10 km, tu commences à avoir mal à tous les muscles et recevoir un coup et essayer de te battre ça demande vraiment beaucoup d’énergie », explique Nicolas Masse-Savard.

Du côté des femmes, c’est la Brésilienne Ana Marcela Cunha qui a décroché la première place sur le podium. Elle est arrivée après près de 2 h 6 min d'efforts.