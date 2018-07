Un texte de Kim Vallière

Les membres du groupe s'entraînent ensemble depuis 10 semaines. Jamais ces individus n'auraient pensé s'adonner au CrossFit, un sport qui projette une image d'athlètes de pointe, au sommet de leur forme et au physique impeccable.

« Avant, j'étais un peu intimidée. J'allais voir les compétitions dans lesquelles mon fils et sa femme participaient et je les trouvais malades », explique en riant Claire Carrière. À 62 ans, elle a toujours essayé d'inclure l'activité physique dans sa vie, mais manquait souvent de temps ou de motivation.

Dans le CrossFit, elle a retrouvé un aspect social qu'elle adore : les membres du groupe commencent un exercice d'entraînement ensemble et le terminent en même temps. Les exercices sont souvent difficiles, mais les rires aident à oublier les muscles endoloris.

On a beaucoup en commun. On a des forces et des faiblesses similaires et on s'encourage. Claire Carrière, adepte du CrossFit

« On rend les mouvements plus faciles et plus simples, comme ça, ils sont capables de les faire », indique l'entraîneuse Véronique Yeon. « Pour les push-ups par exemple, on commence au mur et graduellement, on peut les amener au sol. On veut impliquer des mouvements fonctionnels. »

« Un push-up, c'est comme s'ils sont en train de jouer avec leurs petits-enfants par terre, il faut que tu sois capable de te pousser du sol », ajoute-t-elle.

Mme Yeon espère permettre aux gens de 60 ans et plus de contrer les effets du vieillissement, comme la perte de la densité osseuse et de la masse musculaire.

Tu vois tes parents qui vieillissent et tu veux juste leur donner les outils pour qu'ils puissent continuer d'être indépendants. Véronique Yeon, entraîneuse à CrossFit Fortis

Les résultats sont probants pour ces nouveaux adeptes du CrossFit, qui consacrent une heure par semaine à leur nouveau passe-temps. Ils disent avoir un meilleur moral et une énergie augmentée.

« C'est quelque chose dont les 60 ans et plus ne devraient pas avoir peur. Tu te sens tellement bien et tu retrouves cette vitalité et tes muscles aussi. Tout change », raconte Nicole Beaulac, qui se vante en riant d'être maintenant assez forte pour soulever une laveuse avec son frère.

La résidente de Rockland n'a pas l'intention de s'arrêter maintenant. « Vieillir, ce n'est pas être malade. Il faut vieillir en santé. Donc, il faut travailler un petit peu », ajoute-t-elle, avec sagesse. Son travail, elle l'a trouvé dans un gymnase de CrossFit.