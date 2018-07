Un texte de Mario De Ciccio

Début juin à la ferme Le Refuge, les petites serres sont déjà pleines de tomates, de laitues et d’autres légumes qui ne font qu’attendre d’être mangés ou transformés en de succulents plats.

Le reste de la production ne fait que commencer à pousser, mais la vie grouille déjà sur cette terre constituée de dizaines de plates-bandes et de rocaille, située à une trentaine de minutes de Yellowknife.

France Benoit s’assure toujours d’avoir de la laitue et certains légumes de prêts pour le premier marché fermier. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

Tous ces légumes et ces semences, c’est le travail de France Benoit et, cette année, de sa « wwoofer » Marianne Barrier. Mais lors des fins de semaine d'été, il n’est pas rare de voir des amis, venir l’aider... parfois sans invitation.

On a un règlement ici à la ferme Le Refuge. Vous êtes invités une fois, et après vous devez vous inviter. France Benoit, propriétaire, le Refuge

Les portes sont toujours ouvertes pour un petit coup de main à la ferme Le Refuge. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

La ferme Le Refuge est née du simple petit jardin rattaché à la maison du lac Madeleine, lorsque France Benoit y a emménagé il y a 27 ans.

Au fil des ans, le jardin s’est tranquillement transformé en une véritable petite ferme maraîchère, grâce au travail de France Benoit et de son époux.

« La ferme a commencé par un jardin de 10 pieds par 10 pieds et au fil des années, on a développé un système de plates-bandes surélevées qui était facile et beau, bon, pas cher, fait manuellement, scié à la main et fait avec beaucoup d’amour. »

France Benoit admet que le maintien de la ferme est un travail de taille, mais qui en vaut la peine avec l'aide qui lui est offerte. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

« Pour moi, au fil des années, le jardinage est devenu une solution à tous les problèmes environnementaux qu’on pouvait avoir », explique la jardinière. « J’ai eu comme un déclic : “Ça, ça va être moi, ça va être ce que je peux faire au niveau de ma propre sécurité alimentaire et au niveau de ma propre communauté”. »

Avec le temps, son jardin est aussi devenu une façon pour elle d’inspirer les autres.

Début juin, certaines plates-bandes sont plutôt vides, mais prêtes pour la mise en terre. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

« C’est renversant le nombre de personnes à Yellowknife qui ont des jardins et qui s’intéressent à ça », raconte la jardinière. « Je pense que les gens commencent à jardiner chez eux, et investissent temps et argent pour reconvertir le devant de la maison en de belles plates-bandes ».

Cette hausse de l’intérêt pour le jardinage à Yellowknife, France Benoit dit aussi le remarquer au marché fermier de Yellowknife, qu’elle a aidé à initier il y a six ans.

Le marché fermier de Yellowknife se tient tous les mardis de juin à la mi-septembre. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

« [Début juin] je peux arriver avec 25 sacs de laitues, et ça se vend, ça ce vend tout », explique France Benoit. « Sauf que je ne peux pas arriver en mi-juillet avec 25 sacs, parce que ça ne se vendrait pas. Il y a beaucoup de gens à Yellowknife qui produisent leurs salades. »

France Benoit dit pouvoir tout faire pousser dans son jardin et ses serres. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

Avec l’arrivée de l’Institut de formation agricole du Nord à Hay River et le développement de projets communautaires comme la grande serre à Inuvik, ou encore les marchés fermiers à Yellowknife et ailleurs dans le territoire, France Benoit dit avoir beaucoup d’espoir pour l’agriculture du territoire.

« Il faut que ces choses-là soient durables et continuent à inspirer les autres », selon la jardinière. « Parce que moi, quand je pense aux jardins communautaires, le mot important ce n’est pas jardin, c’est communautaire. »

C’est aux gens dans les communautés de décider d’eux-mêmes ce que leur future agricole va avoir l’air. France Benoit, propriétaire, le Refuge