Jusqu'ici, le gouvernement fédéral a offert 50 millions $ en compensation aux trois provinces concernées, soit 36 millions $ pour le Québec, 11 millions $ pour l'Ontario et 3 millions $ pour le Manitoba.

La ministre ontarienne des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a écrit une lettre à son homologue fédéral, dans laquelle elle exprime sa préoccupation face aux efforts déployés jusqu'ici par Ottawa pour gérer le problème du franchissement illégal de la frontière .

Dans sa lettre, Lisa MacLeod, qui est également responsable de l'immigration - ce ministère a disparu sous Doug Ford -, écrit que depuis plus d'un an, l'Ontario s'efforce de soutenir ces personnes qui ont franchi illégalement la frontière , et que l'approche du gouvernement libéral met aujourd'hui à rude épreuve la patience et la générosité des Ontariens .

La lettre est adressée au ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, mais aussi au ministre de l'Immigration, Ahmed Hussen, de même qu'au responsable du tout nouveau ministère de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Bill Blair.

Mme MacLeod plaide que le soutien fédéral a été inadéquat jusqu'ici pour répondre aux besoins actuels et futurs posés par cette crise des demandeurs d'asile en Ontario.