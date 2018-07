Les microbrasseries ont présenté une deuxième version de la « Saison des classes », jeudi, à l'ouverture du Festival des bières d'Alma.

La première version, vendue l'an dernier, avait permis au Cégep d'acheter pour 2000 $ d'équipements, dont un système de réfrigération, précise le coordonnateur de la formation continue du Cégep de Jonquière, Gilbert Grenon.

Cette année on a fixé un objectif similaire avec Riverbend. Il y a eu environ 4000 canettes de produites, soit un peu plus que l’an passé. Gilbert Grenon, coordonnateur de la formation continue, Cégep de Jonquière

.De son côté, le président-directeur général de la microbrasserie Riverbend, Sébastien Morasse, décrit cette bière de saison comme une bière parfaite pour l'été.

On parle d’une grisette aux herbes boréales. Elle est légèrement acidulée avec du sapin, du thé du Labrador et on a incorporé des baies de genévrier qui a trempé dans du gin Kilomètre 12 , précise Sébastien Morasse.

Le festival des bières d’Alma se tient du 26 au 28 juillet. Plus d’une trentaine de microbrasseries du Québec prennent part à l’événement, qui en est à sa sixième année.