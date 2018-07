On donne les faits , lance d’emblée le propriétaire du motel Parlee Beach, Luc LeBlanc, tout en assurant que l’eau à la plage Parlee convient à la baignade.

Après avoir constaté une baisse de fréquentation substantielle l'an dernier, des gens d'affaires de la région et un regroupement citoyen ont décidé d'agir pour défendre la plage qui les fait vivre.

Quand on a vu au mois de juin qu'on se lançait dans une deuxième année, puis que les faits n’étaient pas rapportés, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose , ajoute Luc LeBlanc.

Luc LeBlanc, propriétaire du motel Parlee Beach et membre du groupe « La vérité sur la plage Parlee ». Photo : Radio-Canada

Avec la campagne La vérité sur la plage Parlee , le groupe a décidé de se joindre au débat public pour contrer ce qu'ils estiment être des informations approximatives, notamment en ce qui a trait à l'échantillonnage de l'eau. 99% de ces tests étaient à l’intérieur des [...] normes du protocole, des normes fédérales, qui sont beaucoup plus sévères que les normes provinciales. , souligne l'entrepreneur.

Le groupe a créé un site web afin répondre plus en profondeur à certaines questions soulevées dans l’espace public sur la qualité de l’eau à la plage Parlee.

Le site web du groupe « La vérité sur la plage Parlee » Photo : Radio-Canada

La vérité sur la plage Parlee veut aussi nuancer, voire dénoncer, les positions de certains groupes environnementaux, dont l’Association environnementale Red Dot.

On est capable de voir exactement c'est quoi leur agenda. C'est strictement le non-développement! Luc LeBlanc, propriétaire du motel Parlee Beach

On est conscients de la situation, répond quant à lui Arthur Melanson, porte-parole de l’Association Red Dot. On veut que les touristes viennent, ça fait partie de tout notre entourage, la région ici vit sur le tourisme. On est pour le tourisme, mais on veut en même temps que la santé soit là, la protection soit là pour le touriste.

Quel rôle pour le gouvernement?

Arthur Melanson est d'avis que redorer l'image de la plage est un objectif susceptible de rallier les deux groupes, mais c'est au gouvernement qu'il revient d'agir, croit-il, pour rétablir la confiance du public.

S’il fait le travail qu’il est supposé faire, qui doit commencer à l'automne, tout le problème va être réglé.

Baignade interdite ou permise? Des panneaux à la plage Parlee informent les visiteurs. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

Mais selon Luc LeBlanc, le gouvernement a fait [son travail] si on considère les travaux entrepris .

Est-ce que le gouvernement aurait pu mieux communiquer? Probablement, mais l'information est toute là. Luc LeBlanc, propriétaire du motel Parlee Beach

La majorité des recommandations du dernier rapport provincial sur la salubrité de la plage Parlee doit être mise en oeuvre cette année par la province.

D’après un reportage de Nicolas Pelletier