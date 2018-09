Un texte d'Anne-Josée Cameron

Synopsis : Anna, 37 ans, croule sous le travail et les menaces des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l’observe depuis la bulle dans laquelle elle s’est enfermée.

Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle les embarque pour un voyage en camping-car, direction la Scandinavie.

L'écrivaine française Virginie Grimaldi Photo : Virginie grimaldi

Auteure : Virginie Grimaldi est une écrivaine française. Elle créé d'abord un blog en 2009, avant de tenter sa chance dans un concours, dont elle remporte, la deuxième place. Elle signe avec Le premier jour du reste de ma vie (2015) son premier roman publié. Un an plus tard, Tu comprendras quand tu seras plus grande paraît chez Fayard. Il est alors traduit en plusieurs langues.

Son troisième roman, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie est publié en 2017. Il est grand temps de rallumer les étoiles est son dernier roman écrit à ce jour.

On aime : Le personnage de la petite Lily. Elle est craquante avec ses lapsus à répétition;

les thèmes abordés : la maternité, la résilience, le courage et l'humour;

la construction du roman qui s'articule autour de trois points de vue.