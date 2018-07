La fête de Sainte-Anne clôture neuf jours de célébrations. Pour perpétuer la tradition chrétienne, 11 messes étaient célébrées pour l'occasion.

Au fil des ans, les bénévoles s'impliquent assidûment pour accueillir les paroissiens.

« C’est, ça le miracle de Sainte-Anne. Il y a 123 ans qu’il y a des pèlerinages qui se font ici, ça fait partie de l’histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean », explique Rémi Boucher, président du comité d'organisation de la fête.

Les paroissiens sont d'ailleurs encore bien nombreux à se rassembler pour l'occasion.

« Je crois en Sainte-Anne et je trouve que ça termine bien la neuvaine de venir me recueillir et prier pour des intentions pour la famille et pour moi », précise une dame.

Tous les ans, je viens faire mon petit pèlerinage. C’est une tradition! Un paroissien

« C’est important pour changer le monde et réaliser les vœux que tout le monde veut », ajoute de son côté une fillette qui accompagnait sa grand-mère.

En soirée, les festivités se termineront avec une procession aux flambeaux de l’église jusqu'au site de la croix de Sainte-Anne.